आयकर विभागाच्या छाप्यावेळीच रिअल इस्टेट बिझनेसमनने स्वत:वर गोळ्या झाडून घेतल्या, ब्रिफकेसमध्येच असायची बंदूक

बंगळुरूतील लँगफोर्ड टाउन इथं असलेल्या कॉन्फिडंट ग्रुपच्या मुख्यालयात एका खोलीतून गोळीबाराच्या घटनेनं शुक्रवारी खळबळ उडाली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सीजे रॉय यांनी त्यांच्या पिस्तुलातून स्वत:वरच गोळी झाडून घेतली. ज्यावेळी ही घटना घडली त्यावेळी आयकर विभागाचे अधिकारी त्यांच्या कार्यालयात छापा मारण्यासाठी पोहोचले होते. .केरळच्या कोच्ची आणि बंगळुरूच्या आयकर विभागाचे पथक रॉयच्या कार्यालयात पोहोचलं होतं. दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास आयकर विभागाचं पथक दाखल झालं. त्यानंतर दुपारी दोन वाजता सी जे रॉय त्यांच्या कार्यालयात पोहोचले. दुपारी २ ते ३ वाजण्याच्या सुमारास अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची पाहणी करत समीक्षा केली. रॉय यांना काही कागदपत्रांवर सह्या करायल्या सांगितल्या..दरम्यान, रॉय यांनी ३ वाजता काही कागदपत्रे घेऊन यायची आहेत आणि आईशी बोलायचाय म्हणत त्यांच्या केबिनमध्ये गेले. त्यानंतर ३ वाजून १० मिनिटांनी त्यांच्या केबिनमधून गोळीबाराचा आवाज झाला. कर्मचारी आणि अधिकारी आत पोहोचले तर सी जे रॉय हे रक्ताच्या थारोळ्यात पडले होते. त्यांना तातडीने एचएसआर लेआऊटच्या नारायण रुग्णालयात नेण्यात आलं. पण उपचाराआधीच त्यांचा मृत्यू झाला होता..दिल्ली पुन्हा हादरली! सहा वर्षांच्या चिमुकलीवर १० ते १५ वर्षे वयाच्या मुलांनी केला बलात्कार; दोघांना अटक.सीजे रॉय यांच्या निकटवर्तीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरक्षेबाबत ते खूपच जागरूक होते आणि सोबत नेहमी ब्रिफकेस ठेवायचे. त्यात त्यांची परवाना असलेली पिस्तुल आणि कागदपत्रं असायची. चुकूनही कधी ब्रिफकेस विसरली तर लगेच अंगरक्षकांना ती आणायला सांगायचे..रॉय यांचे भाऊ आणि व्हाइटगोल्डचे मालक सीजे बाबू यांनी आयक विभागावर या घटनेनंतर गंभीर आरोप केले आहेत. रॉय हे गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असणाऱ्या छाप्यांमुळे आणि चौकशीमुळे दबावाखाली होते. बाबू यांनी दावा केला की, भावावर कसलंच कर्ज नव्हतं आणि आर्थिक स्थितीही चांगली होती. त्यांच्या मृत्यूला फक्त आयकर अधिकाऱ्यांचा दबाव कारणीभूत आहे..बंगळुरू पोलीस आयुक्तांनी घटनास्थळी धाव घेत पाहणी केली. पोलिसांनी अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद केली आहे. बॅलेस्टिक टीम पिस्तुलची चौकशी करत आहे. तर कार्यालयाचे सीसीटीव्ही फूटेज तपासण्यात येत आहे. रॉय यांची पत्नी आणि दोन्ही मुलं दुबईत राहतात. ते आज बंगळुरूत पोहचण्याची शक्यता आहे.