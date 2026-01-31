देश

आयकर विभागाच्या छाप्यावेळीच रिअल इस्टेट बिझनेसमनने स्वत:वर गोळ्या झाडून घेतल्या, ब्रिफकेसमध्येच असायची बंदूक

IT Department Raid Ends In Tragedy सीजे रॉय यांनी त्यांच्या पिस्तुलातून स्वत:वरच गोळी झाडून घेतली. ज्यावेळी ही घटना घडली त्यावेळी आयकर विभागाचे अधिकारी त्यांच्या कार्यालयात छापा मारण्यासाठी पोहोचले होते.
सूरज यादव
बंगळुरूतील लँगफोर्ड टाउन इथं असलेल्या कॉन्फिडंट ग्रुपच्या मुख्यालयात एका खोलीतून गोळीबाराच्या घटनेनं शुक्रवारी खळबळ उडाली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सीजे रॉय यांनी त्यांच्या पिस्तुलातून स्वत:वरच गोळी झाडून घेतली. ज्यावेळी ही घटना घडली त्यावेळी आयकर विभागाचे अधिकारी त्यांच्या कार्यालयात छापा मारण्यासाठी पोहोचले होते.

