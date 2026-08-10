देश

Gen-Zचा जलवा, पहिल्यांदाच ‘वंदे मातरम्’चा जयघोष अन्... यंदा लाल किल्ल्यावर मोठे बदल दिसणार; ८०व्या स्वातंत्र्यदिनी काय खास होणार?

Red Fort Set for a Historic Independence Day: ८० व्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावर 'जनरेशन-झेड'चे वर्चस्व असेल. प्रथमच लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून 'वंदे मातरम' हे गायले जाईल.
Gen Z Takes Centre Stage on 80th Independence Day; Red Fort to Witness ‘Vande Mataram’

Gen Z Takes Centre Stage on 80th Independence Day; Red Fort to Witness ‘Vande Mataram’

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

भारताचा ८० वा स्वातंत्र्यदिन १५ ऑगस्ट रोजी साजरा होणार आहे. यावेळी लाल किल्ल्यावर 'जनरेशन-झेड'चे वर्चस्व असेल. यासाठी सरकारने आधीच योजना तयार केली आहे. दिल्लीतील स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यात 'युवाशक्ती'साठी तरुणांनी दिलेल्या योगदानाचाही गौरव केला जाईल. पहिल्यांदाच लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून 'वंदे मातरम' हे राष्ट्रगीत गायले जाईल.

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