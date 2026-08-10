Gen-Zचा जलवा, पहिल्यांदाच ‘वंदे मातरम्’चा जयघोष अन्... यंदा लाल किल्ल्यावर मोठे बदल दिसणार; ८०व्या स्वातंत्र्यदिनी काय खास होणार?

भारताचा ८० वा स्वातंत्र्यदिन १५ ऑगस्ट रोजी साजरा होणार आहे. यावेळी लाल किल्ल्यावर 'जनरेशन-झेड'चे वर्चस्व असेल. यासाठी सरकारने आधीच योजना तयार केली आहे. दिल्लीतील स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यात 'युवाशक्ती'साठी तरुणांनी दिलेल्या योगदानाचाही गौरव केला जाईल. पहिल्यांदाच लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून 'वंदे मातरम' हे राष्ट्रगीत गायले जाईल..संरक्षण सचिव कुमार सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरून ८० व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या सोहळ्याचे नेतृत्व करतील . निमंत्रितांसाठी पहाटे ४ वाजल्यापासून मेट्रो सेवा विनामूल्य उपलब्ध असेल. स्वयंसेवक, व्हीलचेअर, कपडे ठेवण्याची खोली, पिण्याचे पाणी, शौचालय आणि रेनकोट यांसारख्या सुविधाही पुरवण्यात येतील." या कार्यक्रमात अणुऊर्जा, अंतराळ संशोधन आणि नवीन तंत्रज्ञान या क्षेत्रांतील भारताची प्रगती प्रदर्शित केली जाईल. .Amit Shah: विरोधकांसमोर मोदी सरकार झुकलं! विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जबाबत अमित शहा संसदेत देणार निवदेन, नेमकं काय घडतंय?.महिला उद्योजिका, शेतकरी, कारागीर आणि तरुण कर्तृत्ववान व्यक्तींना विशेष अतिथी म्हणून सन्मानित केले जाईल. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पियाडमध्ये पदके जिंकलेल्या एकोणीस विद्यार्थ्यांना सन्मानित केले जाईल. या सोहळ्यात 'वंदे मातरम'चा १५० वा वर्धापन दिनही साजरा होत असून ते प्रथमच लाल किल्ल्यावरून गायले जाईल. युवकांच्या सहभागावर विशेष लक्ष दिले जाईल..स्वातंत्र्यदिनाच्या सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर लाल किल्ला आणि आजूबाजूच्या परिसरात सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. दिल्ली पोलीस गर्दीतील संशयित आणि पाहिजे असलेल्या व्यक्तींना ओळखण्यासाठी 'अभिज्ञान' ॲप आणि चेहरा ओळख प्रणालीचा वापर करणार आहे. १५ ऑगस्टच्या सोहळ्यासाठी दिल्ली पोलीस आणि निमलष्करी दलांचे अंदाजे १५,००० ते २०,००० जवान तैनात केले जाण्याची शक्यता आहे..Jharkhand Protest : JPSC-JSSC वाद पेटला, आंदोलक विद्यार्थी तारेचे कुंपण भेदून विधानसभेसमोर पोहोचले, पोलिसांकडून लाठीचार्ज .दिल्ली पोलिसांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या सोहळ्यानिमित्त २ ते १६ ऑगस्ट या कालावधीत राजधानीत ड्रोनसह सर्व प्रकारच्या लहान हवाई साधनांच्या उड्डाणावर संपूर्ण बंदी घातली आहे. याशिवाय, सुरक्षेच्या कारणास्तव लाल किल्ल्याच्या परिसरात पतंग उडवण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. बीएनएसएसच्या कलम १६३ अंतर्गत जारी करण्यात आलेला हा आदेश १६ ऑगस्टपर्यंत अंमलात राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.