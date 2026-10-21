Airfare Rules India: विमान भाडे आता सरकारी नियंत्रणाबाहेर आपत्कालीन स्थितीतच सरकारचा हस्तक्षेप

नवी दिल्ली : देशातील विमान कंपन्यांना मागणी आणि उपलब्ध आसनांच्या आधारे विमान भाडे ठरवण्यास मोकळीक मिळाली आहे. केंद्र सरकार आता विमान भाड्यावर नियंत्रण ठेवणार नसून, केवळ नैसर्गिक आपत्ती किंवा संकटकालीन परिस्थितीत प्रवाशांना जादा पैसे मोजावे लागू नयेत, यासाठी सरकारला हस्तक्षेप करता येईल..केंद्र सरकारच्या नव्या नियमांनुसार, विमान कंपन्यांना विमानाच्या भाड्याची माहिती एक महिना आधी नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाला (डीजीसीए) द्यावी लागेल. ही माहिती त्यांच्या संकेतस्थळावरही प्रदर्शित करावी लागेल..कोणतीही विमान कंपनी निश्चित मर्यादेपेक्षा जादा भाडे आकारणार नाही, यावर डीजीसीए लक्ष ठेवणार आहे. दरम्यान, विमान कंपन्यांच्या मनमानी भाड्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी दोन आठवड्यांत नियमावली लागू केली जाईल, अशी माहिती केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली होती.मात्र आता सरकारने आपली भूमिका बदलली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते एस. लक्ष्मीनारायण यांनी सण आणि सुट्ट्यांच्या काळात महागड्या तिकिटांवर तसेच छुप्या शुल्कांवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.