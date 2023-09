नवी दिल्ली : विरोधकांच्या इंडिया आघाडीच्या बैठका आता थांबणार असल्याची महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकारांशी बोलताना याबाबत माहिती दिली. भोपाळ, कलकत्ता इथं बैठकांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. मात्र, समन्वय समिती नेमल्यानंतर या बैठका रद्द करण्यात आल्या आहेत. (INDIA Alliance meetings will stop now Big update given by Sanjay Raut)

राऊतांनी काय म्हटलंय?

संजय राऊत म्हणाले, "१३ सप्टेंबर २०२३ रोजी शरद पवारांनी त्यांच्या दिल्लीच्या निवासस्थानी समन्वय समितीची बैठक बोलावली आहे. या बैठका आता यापुढं सुरु राहतील त्याप्रमाणं आम्ही काम करु"

बैठकांबाबत नेमकं काय ठरलंय?

इंडिया आघाडीच्या आजवर तीन बैठका पार पडल्या आहेत. पाटणा, बंगळुरु आणि मुंबईत अशा अनुक्रमे या बैठका झाल्या. यानंतर पुढच्या बैठका या दिल्ली, भोपाळ, चेन्नई किंवा कोलकाता इथं होतील. पण शेवटच्या मुंबईतील बैठकीत ज्या विविध समितीत्यांची स्थापना झाली. याच समित्या यापुढं बैठका घेणार आहेत.

मोठ्या बैठका आता होणार नाहीत. या समित्यांपैकी महत्वाची समिती म्हणजे समन्वय समिती आहे. या समितीतील वरिष्ठ सदस्य आहेत शरद पवार. त्यामुळं येत्या १३ सप्टेंबरला शरद पवार यांनी आपल्या निवासस्थानी बैठक बोलावली आहे.

समन्वय समितीच्या बैठकीचा अजेंडा काय?

पवारांनी बोलावलेल्या १३ सदस्यांच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत इंडिया आघाडीचा एकत्रित प्रचार, सभा तसेच जागा वाटप कशा पद्धतीनं करायच्या याबाबत या बैठकीत चर्चा होणार आहे. त्यामुळं यापुढील काळात आघाडीच्या कामांना गती येणार आहे.