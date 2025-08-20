PM-CM Disqualification bill : तीन विधेयकांविरोधात इंडिया आघाडी आक्रमक; लोकसभेत गदारोळादरम्यान अमित शाहांवर भिरकावले कागद

Massive uproar in Lok Sabha as India Alliance protests three bills moved by Amit Shah : अमित शहा यांनी आज लोकसभेत तीन महत्त्वाची विधेयके मांडली आहेत. ज्यामध्ये गंभीर गुन्हेगारी आरोपांखाली अटक झाल्यास पंतप्रधान, राज्यांचे मुख्यमंत्री, मंत्री आणि जम्मू-काश्मीरसह केंद्रशासित प्रदेशांच्या मंत्र्यांना पदच्युत करण्याची तरतूद आहे. मात्र, या विधेयकांना इंडिया आघाडीने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. यावेळी लोकसभेत प्रचंड गदारोळ बघायला मिळाला. .लोकसभेत गदारोळयावेळी काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी या विधेयकांवर तीव्र आक्षेप घेत हे विधेयक लोकशाही विरोधी असल्याचे म्हटलं. तसेच यावेळी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजीही करण्यात आली. या विधेयकाच्या माध्यमातून राज्य सरकारे कमकुवत करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. तसेच गेस्टापो (सरकारचे गुप्त पोलीस) आणले जाऊ शकतात, असा आरोपही विरोधकांनी केला..Amit Shah : चॉकलेट अन् मतदार ओळखपत्र..! अमित शाहांनी दिला अतिरेकी पाकिस्तानी होते याचा पुरावा, चिदंबरम यांना प्रत्युत्तर.अमित शाहांवर भिरकावली कागदंदरम्यान, हा गोंधळ सुरु असतानाचा काही खासदारांनी अमित शहा यांच्यावर कागद भिरकावले. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्षांना सभागृहाचं कामकाज तात्पुरतं स्थगित करावं लागलं. आता दुपारी ३ वाजता सभागृहाचं काम पुन्हा एकदा सुरु करण्यात आलं.मोदी सरकारने मांडलेली तीन विधेयकं कोणती?केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक 2025घटना (१३० वी दुरुस्ती) विधेयक 2025जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन (दुरुस्ती) विधेयक 2025.Radhika Shaha : बारामतीच्या राधिका शहांना ऑस्ट्रेलियाचे निमंत्रण....; आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर सादर करणार शोधनिबंध....विधेयकांमधील प्रमुख तरतुदी कोणत्या?मुख्यमंत्र्यांसाठी तरतूद : एखाद्या मुख्यमंत्र्याला किंवा मंत्र्याला किमान पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेच्या गुन्ह्याप्रकरणी 30 सलग दिवस तुरुंगवास झाल्यास, 31व्या दिवशी पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती त्यांना पदमुक्त करतील. जर सल्ला दिला गेला नाही, तर मंत्री आपोआप पदमुक्त होईल.पंतप्रधानांसाठी तरतूद: पंतप्रधानांना 30 सलग दिवस तुरुंगवास झाल्यास त्यांना 31व्या दिवशी राजीनामा द्यावा लागेल. राजीनामा न दिल्यास 32व्या दिवशी त्यांचे पद आपोआप रद्द होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.