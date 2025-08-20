देश

PM-CM Disqualification bill : तीन विधेयकांविरोधात इंडिया आघाडी आक्रमक; लोकसभेत गदारोळादरम्यान अमित शाहांवर भिरकावले कागद

Paper Thrown on Amit Shah : काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी या विधेयकांवर तीव्र आक्षेप घेत हे विधेयक लोकशाही विरोधी असल्याचे म्हटलं. तसेच यावेळी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजीही करण्यात आली.
India Alliance Protests In Loksabha
India Alliance Protests In Loksabha esakal
Shubham Banubakode
Updated on

Massive uproar in Lok Sabha as India Alliance protests three bills moved by Amit Shah : अमित शहा यांनी आज लोकसभेत तीन महत्त्वाची विधेयके मांडली आहेत. ज्यामध्ये गंभीर गुन्हेगारी आरोपांखाली अटक झाल्यास पंतप्रधान, राज्यांचे मुख्यमंत्री, मंत्री आणि जम्मू-काश्मीरसह केंद्रशासित प्रदेशांच्या मंत्र्यांना पदच्युत करण्याची तरतूद आहे. मात्र, या विधेयकांना इंडिया आघाडीने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. यावेळी लोकसभेत प्रचंड गदारोळ बघायला मिळाला.

home minister amit shah
Amit Shaha
loksabha

