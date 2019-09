'भारत आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे समानार्थी शब्द'

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा केवळ भारतात असून तो फक्त भारतासाठी आहे, जगात आमची शाखा कोठेही नाही. पाकिस्तानला संघावर राग आहे, म्हणजे त्यांचा भारतावरदेखील रोष आहे. भारत आणि रा. स्व. संघ हे दोन समानार्थी शब्द असल्याचा दावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संयुक्त महासचिव कृष्णगोपाल यांनी केला आहे.

#WATCH RSS leader Dr Krishna Gopal Sharma says, "RSS is only in India. We don't have any branches anywhere in world. If Pakistan is angry with us it means they are angry with India. RSS & India are synonyms now. We also wanted the world to see India & RSS as one." pic.twitter.com/uuYHdPF71B

— ANI (@ANI) September 28, 2019