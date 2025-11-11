देश

President Droupadi Murmu: भारताचा अंगोलासोबत सागरी संसाधन क्षेत्रात करार

Bilateral Agreements Signed Between India and Angola: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अंगोलासोबत मत्स्यपालन, जलसंवर्धन व दूतावास करार केले. ऊर्जा, आरोग्य, कृषी व डिजिटल तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याचे मार्ग ठरले.
लुआंडा (अंगोला) : ‘‘भारत व अंगोला या देशांनी मत्स्यपालन, जलसंवर्धन, सागरी संसाधने; तसेच दूतावासविषयक बाबींवर दोन सामंजस्य करार केले,’’ अशी माहिती राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दिली आहे. त्या सध्या आफ्रिकी देश अंगोलाच्या दौऱ्यावर आहेत.

