President Droupadi Murmu: भारताचा अंगोलासोबत सागरी संसाधन क्षेत्रात करार

लुआंडा (अंगोला) : ‘‘भारत व अंगोला या देशांनी मत्स्यपालन, जलसंवर्धन, सागरी संसाधने; तसेच दूतावासविषयक बाबींवर दोन सामंजस्य करार केले,’’ अशी माहिती राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दिली आहे. त्या सध्या आफ्रिकी देश अंगोलाच्या दौऱ्यावर आहेत..मुर्मू यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले, ‘‘आम्ही दोन सामंजस्य करार केले आहेत. एक मत्स्यपालन, जलसंवर्धन व सागरी संसाधनांवर सहकार्यासाठी पहिला करार झाला असून, दुसरा करार दूतावासविषयक बाबींवर झाला आहे.’’.Rahul Gandhi: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पंतप्रधान मोदी घाबरतात: राहुल गांधी; उद्योगपतींकडे रिमोट असल्याचा आरोप.राष्ट्रपती भवनाकडून अधिकृत ‘एक्स’ हँडलवर याबाबत माहिती देण्यात आली. ‘‘राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अंगोलाचे अध्यक्ष जोआओ मॅन्युएल गोनाल्व्हेस यांच्याशी व्यापक द्विपक्षीय चर्चा केली. दोन्ही नेत्यांनी ऊर्जा भागीदारी, पायाभूत सुविधा, संरक्षण, आरोग्य, कृषी आणि डिजिटल तंत्रज्ञान यासह सहकार्य वाढवण्यासाठी एकत्र काम करण्याचे मान्य केले. भारत-अंगोला विकासाच्या प्रवासात भारत एक विश्वासार्ह भागीदार राहील, सहकार्याच्या व्यापक चौकटीत एकत्र काम करू,’’ असे जोआलो म्हणाले..भारताकडून जलशक्ती आणि रेल्वे राज्यमंत्री व्ही. सोमण्णा, खासदार परभुभाई नागरभाई वसावा आणि डी. के. अरुणा; तसेच वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. अंगोलाच्या आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट अलायन्स (आयबीसीए) आणि ग्लोबल बायोफ्युएल्स अलायन्स (जीबीए) या गटांमधील सदस्यत्वाचे भारताकडून स्वागत करण्यात आले. ‘‘जगातील सर्वांत मोठे लोकशही राष्ट्र म्हणून भारत अंगोलासोबत संसदीय सहकार्य मजबूत करण्याची अपेक्षा करीत आहे, भारतीय समुदायाच्या सदस्यांची भेट घेण्यासही मी उत्सुक आहे,’’ असे राष्ट्रपती मुर्मू यांनी म्हटले आहे..महत्त्वाचे करारभारत आणि अंगोलामध्ये संरक्षण खरेदीसाठी कर्जरूपी साह्य, कृषी, पारंपरिक औषध आणि आयुर्वेद, सांस्कृतिक सहकार्य आदी मुद्द्यांवर विविध करार झाले. आफ्रिकी देशांसोबत द्विपक्षीय संबंधाचा नवा अध्याय सुरू झाल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. .President Droupadi Murmu: आफ्रिकी देशांसोबत संबंधांचे नवे पर्व; राष्ट्रपतींचा अंगोला दौरा सुरू, बोट्स्वाना दौऱ्यावरही जाणार.जगातील सर्वांत मोठी लोकशहाी म्हणून, भारत अंगोलासोबत संसदीय सहकार्य वाढवण्यास उत्सुक आहे. मी भारतीय समुदायातील सदस्यांना भेटण्यासही उत्सुक आहे. दोन्ही देशांसाठी सन २०२५ हे एक महत्त्वाचे वर्ष आहे. दोन्ही राष्ट्रांमध्ये राजनैतिक संबंधांची ४० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. - द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.