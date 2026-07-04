Indian Army : लष्करासाठी घेणार अत्याधुनिक यंत्रणा; आधुनिकीकरणासाठी ५२ हजार कोटींच्या खरेदीला मान्यता

नवी दिल्ली - सध्याच्या जागतिक अशांततेच्या काळात सीमांवरील धोके वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आज लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी ५२ हजार कोटी रुपये किमतीच्या संरक्षण साहित्य खरेदीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. ज्या संरक्षण साहित्याची खरेदी केली जाणार आहे, त्यात ड्रोनविरोधी यंत्रणा, कामिकेज ड्रोन, नौदलासाठी देखरेख प्रणाली आणि उंचावरच्या भागाच्या टेहेळणीसाठीच्या संरक्षण प्रणालीचा समावेश आहे..संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ही मंजुरी देण्यात आली. मानवरहित हवाई वाहनविरोधी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर ‘आकाश तरंग’, मॅन पोर्टेबल रणगाडाविरोधी गाइडेड क्षेपणास्त्र (एमपीएटीजीएम), मध्यम श्रेणीचे जमिनीवरून आकाशात मारा करणारे क्षेपणास्त्र (एमआरएसएएम), कमी पल्ल्याची हवाई संरक्षण प्रणाली, रणगाड्यांसाठी ॲक्टिव्ह प्रोटेक्शन यंत्रणा तसेच जेट आधारित कामिकेज ड्रोन यंत्रणेच्या खरेदीला संरक्षण साहित्य खरेदी परिषदेच्या (डीएसी) बैठकीत मंजुरी देण्यात आली..गाझा पट्टीतील संघर्ष, युक्रेन-रशिया संघर्ष आणि अमेरिका-इराण संघर्ष यामध्ये ड्रोनचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असून आगामी काळात हल्ल्यांसाठी ड्रोनचाच वापर वाढण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे भारताने ड्रोनविरोधी यंत्रणेच्या खरेदीला प्राधान्य दिल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.‘आकाश तरंग’ प्रणालीमुळे लष्कराच्या आघाडीवरच्या तुकड्यांना शत्रूच्या ड्रोन हल्ल्यांपासून संरक्षण मिळेल. दुसरीकडे, शत्रूच्या वाहनांचा मुकाबला करण्यात लष्कराला ‘एमपीएटीजीएम’ यंत्रणेची मदत होऊ शकते. ‘एमआरएसएएम’ प्रणालीमुळे लांबून होणाऱ्या हवाई हल्ल्याचा प्रभावीपणे मुकाबला करता येईल. मल्टी स्पेक्ट्रल सेन्सॅरने युक्त व्ही-श्रोड्स प्रणाली शत्रूच्या हल्ल्याला त्वरित प्रतिसाद देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानली जाते. हवाई दलासाठी हाय अल्टिट्यूड स्यूडो सॅटेलाईट एफडब्लू-एचएपीएस प्रणाली बसवण्यास देखील मंजुरी देण्यात आली आहे..नौदलासाठीही खरेदीनौदलासाठीही संरक्षण साहित्याची खरेदी केली जाणार आहे. यामध्ये मल्टी इन्फ्लूएन्स ग्राउंड माईन (एमआयजीएम), नेव्हल शिपबोर्न अनमॅन्ड एरियल सिस्टीम (एनएसयूएएस) यांचा समावेश आहे. ‘एमआयजीएम’ प्रणाली शत्रूच्या जहाजे आणि पाणबुड्यांच्या गस्तीवर नियंत्रण ठेवण्यास उपयुक्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.