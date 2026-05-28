Amit Shah: ''शक्य तेवढ्या लवकर आपल्या देशात निघून जा'', अमित शाहांचा इशारा; 'ती' जमीन बीएसएफकडे सुपूर्द

West Bengal Chief Minister: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पश्चिम बंगालमधील घुसखोरांना कडक शब्दांत इशारा दिला आहे. ते म्हणाले की, "तुम्ही सर्वांनी शक्य तेवढ्या लवकर स्वतःहूनच आपल्या देशात परत जावं." पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपने तृणमूल काँग्रेसचा पराभव केल्याचा संदर्भ देत त्यांनी भाजपच्या वाढत्या राजकीय प्रभावावर प्रकाश टाकला..भारत-बांगलादेश सीमेवर सुरक्षेसाठी चौक्या उभारण्यासाठी आणि काटेरी तारांचे कुंपण घालण्यासाठी पश्चिम बंगाल सरकारने सीमा सुरक्षा दलाला जमीन सुपूर्द केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी एका कार्यक्रमात माहिती दिली की, पश्चिम बंगालमध्ये नव्याने स्थापन झालेल्या भाजप सरकारने बांगलादेश सीमेवरील कुंपणाचे काम मजबूत करण्यासाठी अवघ्या सात दिवसांच्या आत बीएसएफला ६०० हेक्टर जमीन सोपवली आहे..चीनने पाठ फिरवली, तेव्हा भारताने वाचवले प्राण; आफ्रिकेत भारतीय औषधांचा डंका आणि 'आरोग्यदूत' प्रतिमा!.गृहमंत्री शाह यांनी स्पष्ट केले की, भाजपने निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान दिलेले आश्वासन पूर्ण केले आहे. आम्ही प्रचारात वचन दिले होते की जर तुम्ही आमच्या हाती सत्ता दिली, तर आम्ही काही दिवसांतच बांगलादेश सीमेवर कुंपण घालण्याचे काम सुरू करू. या जलद कारवाईबद्दल त्यांनी पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यांचे विशेष अभिनंदन..सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या 'चिकन नेक' क्षेत्रातील १२१ हेक्टर जमीनही केंद्र सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आली असल्याचे अमित शाह यांनी सांगितलं. अमित शाह पुढे म्हणाले, बंगालमध्ये सत्तापरिवर्तन झाल्यामुळे बांगलादेश सीमेवरील घुसखोरी आधीच मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. पूर्वीच्या ममता बॅनर्जी यांच्या राजवटीत दररोज घुसखोरी होत असे, मात्र आता घुसखोर स्वतःहून मायदेशी परतू लागले आहेत..Nasrapur Crime : चिमुरडीवरील अत्याचार, खून प्रकरणातील आरोपीविरुद्ध दोषारोप निश्चित; खटल्याची रोज होणार सुनावणी.केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ही माहिती त्यांच्या गांधीनगर दौऱ्यादरम्यान दिली.. ते तिथे कलोल आणि गांधीनगर उत्तर विधानसभा मतदारसंघातील पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा, सुशोभित अंगणवाडी केंद्रे आणि ग्रामविकास प्रकल्पांसह विविध विकास कार्यक्रमांच्या उद्घाटनासाठी उपस्थित होते.