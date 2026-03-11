India Bangladesh Diesel Supply : युद्धामुळे जगावर इंधनाचे संकट, तरीही भारताने बांगलादेशला पाठवले ५००० टन डिझेल; नेमकं कारण काय ?

मध्य पूर्वेतील युद्ध परिस्थितीमुळे इंधनाच्या तुटवड्याचे संकट ओढावण्याची शक्यता आहे. अशातच भारतातून बांगलादेशात ५००० टन डिझेल पाठवले जाणार आहे. बांगलादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या एका प्रवक्त्याने सांगितले की, आम्ही सोमवार दुपारपासून वायव्य दिनाजपूर येथील डेपोमध्ये 'बांगलादेश-भारत मैत्री वाहिनी'पाइपलाईन द्वारे आसाममधील नुमालीगढ रिफायनरी लिमिटेडकडून डिझेल मिळवण्यास सुरुवात केली आहे. .त्यांनी सांगितले की, ५,००० टन डिझेल पोहोचण्यासाठी सुमारे ४५ तास लागू शकतात; याचा अर्थ ही प्रक्रिया बुधवार संध्याकाळपर्यंत सुरू राहू शकते. ते म्हणाले, "आम्हाला या पाइपलाईनद्वारे येथे दर तासाला सुमारे ११३ टन डिझेल प्राप्त करत आहोत.".पाच हजार टन डिझेल पाठवले जाणार यापूर्वी, बांगलादेशने सांगितले होते की, एका दीर्घकालीन करारानुसार आणि १,८०,००० टन इंधनाच्या वार्षिक पुरवठा व्यवस्थेचा एक भाग म्हणून भारत ५,००० टन डिझेल पाठवेल. .Iran-Israel War: इराण-इस्रायल युद्धाचा भारतावर परिणाम! तेलापासून मसाल्यांपर्यंत अनेक वस्तू महाग, जाणून घ्या यादी....यापुर्वी भारताचे उच्चायुक्त प्रणय कुमार वर्मा यांनी स्पष्ट केले होते की, अतिरिक्त डिझेल पुरवठ्याबाबत बांगलादेशने केलेल्या विनंतीचा भारत गांभीर्याने विचार करत आहे. ऊर्जेच्या पुरवठ्याबाबत असलेल्या चिंतांच्या पार्श्वभूमीवर, बांगलादेश आपल्या इंधनाच्या साठ्यात वाढ करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अतिरिक्त डिझेल पुरवठ्याबाबत ढाका सरकारने केलेल्या विनंतीबद्दल विचारले असता, ते म्हणाले, "बांगलादेश हा भारताचा अत्यंत चांगला मित्र आहे आणि त्याच्या प्रगतीसाठी आम्ही शक्य ते सर्व सहकार्य करण्यास इच्छुक आहोत." .डिझेल पुरवठा कराराचाच एक भाग हा १,८०,००० टन इंधनाच्या वार्षिक पुरवठ्यासाठी करण्यात आलेल्या कराराचाच एक भाग आहे. मंगळवारी झालेली ही पहिली खेप पाच वर्षांच्या पुरवठा योजनेची सुरुवात दर्शवते. तसेच शेख हसीना यांच्या कार्यकाळानंतर दोन्ही देशांमधील ऊर्जा संबंध स्थिर झाल्याचे संकेत म्हणूनही याकडे पाहिले जाऊ शकते. .जागतिक ऊर्जा सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या पश्चिम आशियातील (East Asia) सध्याच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने आसाममधील आपल्या नुमालीगढ रिफायनरीपासून एका सीमापार पाइपलाईनद्वारे बांगलादेशला डिझेल पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. बांगलादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनचे (BPC) अध्यक्ष मुहम्मद रेजानुर रहमान यांनी सांगितले की, या पुरवठा योजनेचा एक भाग म्हणून मंगळवारी बांगलादेशमध्ये किमान ५,००० टन डिझेल पोहोचेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.