निवडणूक आयोगाविरोधात 'इंडिया आघाडी'चा मोर्चा; राहुल गांधी-प्रियंका गांधींचा आकाशवाणी परिसरात ठिय्या, दिल्लीत नेमकं काय घडतंय?

निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित करत INDIA आघाडीच्या १४० हून अधिक खासदारांनी मंगळवारी संसद भवनापासून निवडणूक सदनाकडे मोर्चा काढला होता. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी आकाशवाणी भवन आणि नीती आयोगाच्या परिसरात बॅरिकेडिंग करत मोर्चा अडवला आहे. यानंतर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह अनेक विरोधी खासदारांनी तिथेच धरणा आंदोलन सुरू केलं आहे. .मोर्चादरम्यान राहुल गांधी आणि टीएमसी खासदार अभिषेक बॅनर्जी बॅरिकेडवर चढले. राहुल गांधी यांनी तिथे तिरंगा फडकावला. त्यानंतर राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी आकाशवाणी भवनाच्या दिशेने गेले. पोलिसांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला, मात्र दोघेही अखेर आकाशवाणी भवनाच्या परिसरात पोहोचले. तिथेच आंदोलनाला सुरुवात केली. निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयापासून हे ठिकाण सुमारे २०० मीटर अंतरावर आहे..Rahul Gandhi MPSC Students Protest : एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला राहुल गांधींचा पाठिंबा; म्हणाले, ‘आश्वासने नकोत, ठोस कारवाई हवी’.या आंदोलनात समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसीचे डेरेक ओब्रायन आणि अभिषेक बॅनर्जी यांच्यासह अनेक नेते सहभागी झाले. पोलिसांनी अखिलेश यादव यांच्यासह काही विरोधी खासदारांना ताब्यात घेतलं आहे. मोर्चा रोखल्यानंतर काही खासदारांनी रस्त्यावरच ठिय्या दिला. ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ अशा घोषणा देत विरोधकांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली..अखिलेश यादव यांनी निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले आहे. आयोग निष्पक्षपणे काम करत नसल्याचा दावा करत त्यांनी भाजपसाठी आयोग काम करत असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचंही ते म्हणाले. समाजवादी पक्षाच्या खासदार इकरा हसन यांनीही आंदोलनात सहभाग घेतला.शिवसेना-UBT खासदार संजय राऊत यांनीही मोर्चाला पाठिंबा देत ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीन्याची मागणी केली आहे..Dhananjay Mahadik Criticises Rahul Gandhi : धनंजय महाडिकांचा राहुल गांधींवर हल्लाबोल; म्हणाले, 'निवडणूक आयोगाबद्दल चुकीची माहिती पसरवून दिशाभूल सुरू'.मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीमध्ये कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. आकाशवाणी भवन आणि निवडणूक आयोगाच्या परिसरात मोठ्या संख्येने पोलीस आणि RAF जवान तैनात करण्यात आले आहेत. वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी मध्य दिल्लीतील काही मार्गांवर वाहतूक वळवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.