Supreme Court: सुनावणीपूर्वी इंडिया आघाडीची आक्रमक खेळी; मुख्य निवडणूक आयुक्तांना 48 प्रश्न विचारण्याची मागितली परवानगी

INDIA Bloc: मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाशी संबंधित प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीपूर्वी राहुल गांधी यांच्यासह इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी एक नवीन अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जाद्वारे याचिकाकर्त्यांनी निवडणूक आयोगाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर तीव्र असंतोष व्यक्त केला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोन्ही निवडणूक आयुक्त आणि आयोगाच्या आयटी महासंचालकांना ४८ प्रश्न विचारण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागितली आहे. .या अर्जामध्ये निवडणूक आयोगाची निर्णय घेण्याची प्रक्रिया, मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण आणि डिजिटल प्रणालीमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात सर्व निर्णय एकमताने आणि अधिकृत फाइल्सद्वारे घेतले गेल्याचा दावा केला आहे, परंतु माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार काही निर्णयांवर औपचारिक निर्णय झाला नसल्याची बाब समोर आली होती. त्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या मताशी इतर दोन्ही निवडणूक आयुक्त असहमत होते असे किती निर्णय झाले, याचा खुलासा करण्याची मागणी या अर्जात करण्यात आली आहे..Uttar Pradesh : जनगणना २०२७ च्या स्व-गणनेला सुरुवात; ४० प्रश्नांद्वारे नोंदवली जाणार माहिती, CM योगी आदित्यनाथ यांच्या हस्ते शुभारंभ.याशिवाय, देशभरात एकाच वेळी SIR प्रक्रिया राबवण्याचा अंतिम निर्णय कोणी घेतला आणि नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'फॉर्म-६' च्या स्वरूपात व नियमांमध्ये कोणाच्या निर्देशावरून बदल करण्यात आले, असे प्रश्नही विचारण्यात आले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या 'ERONET' आणि 'ECINET' या डिजिटल प्रणालींचे केंद्रीकरण करण्याचा निर्णय कोणी घेतला आणि त्यामागे कोणती तांत्रिक प्रक्रिया अवलंबली गेली, याचेही उत्तर मागितले आहे..CM Dr. Mohan Yadav : ३६ तास निर्जला व्रत करणाऱ्या महिलांच्या श्रद्धेला मुख्यमंत्र्यांचे वंदन; छठ पर्वानिमित्त दिल्या शुभेच्छा.तसेच, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी आयोगातर्फे दाखल केलेल्या संयुक्त प्रतिज्ञापत्राला केव्हा आणि कोणत्या प्रक्रियेअंतर्गत मंजुरी दिली, हे देखील स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अर्जात पश्चिम बंगालमधील न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर दाखल झालेल्या अपिलांच्या मुद्द्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आयोगाच्या माहिती आणि परवानगीशिवाय ही अपिले दाखल झाली होती, या निवडणूक आयोगाच्या दाव्याला याचिकाकर्त्यांनी विरोध दर्शवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.