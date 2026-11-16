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Supreme Court: सुनावणीपूर्वी इंडिया आघाडीची आक्रमक खेळी; मुख्य निवडणूक आयुक्तांना 48 प्रश्न विचारण्याची मागितली परवानगी

Rahul Gandhi and INDIA bloc leaders file an application in the Supreme Court: या अर्जामध्ये निवडणूक आयोगाची निर्णय घेण्याची प्रक्रिया, मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण आणि डिजिटल प्रणालीमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
Supreme Court
Supreme Courtesakal
संतोष कानडे
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INDIA Bloc: मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाशी संबंधित प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीपूर्वी राहुल गांधी यांच्यासह इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी एक नवीन अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जाद्वारे याचिकाकर्त्यांनी निवडणूक आयोगाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर तीव्र असंतोष व्यक्त केला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोन्ही निवडणूक आयुक्त आणि आयोगाच्या आयटी महासंचालकांना ४८ प्रश्न विचारण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागितली आहे.

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