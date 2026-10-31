जनगणनेत ११ नवे प्रश्न, दीड महिना चालेल प्रक्रिया; पहिल्यांदाच दुसरा टप्पा ५० दिवसांचा, कधी सुरुवात?

देशात होत असलेल्या जनगणना २०२७मधील दुसरा टप्प्यातील प्रक्रिया ही आधीपेक्षा मोठी असणार आहे. जवळपास दीड महिना ही प्रक्रिया सुरू राहील. यात १५ दिवसात स्वगणनेचा वेळ आहे. या टप्प्यात लोकांना त्यांच्या जातीसह एकूण ४० प्रश्न विचारले जातील. २०११च्या जनगणनेत प्रश्नांची संख्या २९ होती. यावेळी ११ नवे प्रश्न असणार आहेत..जनगणनेचा टप्पा १० जानेवारी ते २८ फेब्रुवारी या कालावधीत पार पडेल. आधीच्या जनगणनांमध्ये ही प्रक्रिया ९ ते २८ फेब्रुवारी या २० दिवसांच्या कालावधीत व्हायची. जनगणना आयुक्त मृत्यूंजर कुमार नारायण यांनी अधिसूचना जारी केली असून मणिपूर, गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, लडाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर वगळता सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशात २५ जानेवारी ते २८ फेब्रुवारीपर्यंत जनगणना होईल..Odisha Flood: ओडिशात पूरस्थिती गंभीर; ‘अर्णव’चा फटका, हजारो नागरिक अडकले.नागरिकांना स्वत:च माहिती नोंदवण्याची संधीही मिळेल. यासाठी १० जानेवारी ते २४ जानेवारीपर्यंत स्वगणना करता येणार आहे. यानंतर घरोघरी जाऊन लोकसंख्येची मोजणी केली जाईल. जनगणनेची रेफरन्स डेट १ मार्च २०२७ आहे. यानंतर १ ते ५ मार्चपर्यंत सुधारणेचा टप्पा असणार आहे..२०२७च्या जनगणनेत जातीशी संबंधित माहिती. पती, पत्नीचे नाव, आई वडिलांशी संबंधित माहिती. व्यक्तीचे नागरिकत्व, कायमस्वरुपी पत्ता, कोविड लसीकरणाचे ठिकाण, एकूण बँक खाती, मोबाईल नंबर, आधार क्रमांक, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायस यांची माहिती विचारली जाणार आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार देशा ६२.३२ कोटी पुरुष, ५८.७५ कोटी महिलांसह १२१ कोटी लोकसंख्या होती. तर कुटुंबांची संख्या जवळपास २५ कोटी इतकी होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.