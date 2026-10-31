देश

जनगणनेत ११ नवे प्रश्न, दीड महिना चालेल प्रक्रिया; पहिल्यांदाच दुसरा टप्पा ५० दिवसांचा, कधी सुरुवात?

Census 2027 Second Phase जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आलीय. यानुसार दुसरा टप्पा जानेवारी ते फेब्रुवारीत जवळपास ५० दिवसांचा असणार आहे. यात स्वगणनेच्या कालावधीचाही समावेश आहे.
India Census 2026

India Census 2026

esakal

सूरज यादव
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देशात होत असलेल्या जनगणना २०२७मधील दुसरा टप्प्यातील प्रक्रिया ही आधीपेक्षा मोठी असणार आहे. जवळपास दीड महिना ही प्रक्रिया सुरू राहील. यात १५ दिवसात स्वगणनेचा वेळ आहे. या टप्प्यात लोकांना त्यांच्या जातीसह एकूण ४० प्रश्न विचारले जातील. २०११च्या जनगणनेत प्रश्नांची संख्या २९ होती. यावेळी ११ नवे प्रश्न असणार आहेत.

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