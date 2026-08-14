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India Census 2026: जनगणनेबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! अनुसूचित जाती-जमाती अन् विशिष्ट जातींची होणार नोंद; पाहा 40 प्रश्नांत काय?

What Are the 40 Questions in India’s Census? : केंद्र सरकारने जनगणनेसाठी ४० प्रश्न जाहीर केले असून, नागरिकांची SC, ST आणि इतर जातींबाबत माहिती घेतली जाणार आहे. स्वयंगणनेचाही पर्याय उपलब्ध करण्यात आला आहे.
India Census 2026

what are the 40 questions in India census

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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India Census 2026 40 Questions list : केंद्र सरकारने आगामी जनगणनेच्या लोकसंख्या मोजणी टप्प्यासाठी विचारण्यात येणाऱ्या ४० प्रश्नांची अधिसूचना जारी केली आहे. या प्रक्रियेदरम्यान नागरिकांना ते अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) किंवा इतर कोणत्या जातीचे आहेत, याबाबत माहिती विचारली जाणार आहे. तसेच संबंधित व्यक्तीची विशिष्ट जात कोणती आहे, याचीही नोंद केली जाणार आहे.

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