India Census 2026: जनगणनेबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! अनुसूचित जाती-जमाती अन् विशिष्ट जातींची होणार नोंद; पाहा 40 प्रश्नांत काय?

India Census 2026 40 Questions list : केंद्र सरकारने आगामी जनगणनेच्या लोकसंख्या मोजणी टप्प्यासाठी विचारण्यात येणाऱ्या ४० प्रश्नांची अधिसूचना जारी केली आहे. या प्रक्रियेदरम्यान नागरिकांना ते अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) किंवा इतर कोणत्या जातीचे आहेत, याबाबत माहिती विचारली जाणार आहे. तसेच संबंधित व्यक्तीची विशिष्ट जात कोणती आहे, याचीही नोंद केली जाणार आहे..हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे, कारण देशात १९३१ नंतर जातीनिहाय जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे आगामी जनगणनेतून देशातील विविध जाती-समूहांची लोकसंख्या, त्यांची सामाजिक व आर्थिक स्थिती याबाबत अधिक सविस्तर माहिती उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे..Mumbai High Court Order : जयगड बंदरातील आमिराती गॅसवाहू जहाजाबाबत हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; साडेनऊ कोटी भरा, नाहीतर गॅस रिकामा करा!.भारताचे रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी जारी केलेल्या आदेशात जनगणनेदरम्यान विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचा तपशील देण्यात आला आहे. यामध्ये व्यक्ती अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीची आहे का, तसेच तिची विशिष्ट जात कोणती आहे, यासंबंधी प्रश्नांचा समावेश करण्यात आला आहे..स्वतःहून माहिती नोंदवण्याचाही पर्यायजनगणनेसाठी नागरिकांना स्वतःहून माहिती नोंदवण्याचा अर्थात ‘सेल्फ-एन्युमरेशन’चा पर्यायही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. घरोघरी जाऊन लोकसंख्या मोजणी सुरू होण्यापूर्वी १७ ऑगस्ट ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीत नागरिकांना हा पर्याय वापरता येणार आहे..या महिन्याच्या सुरुवातीला जारी करण्यात आलेल्या राजपत्रित अधिसूचनेनुसार, लडाख, जम्मू-काश्मीर तसेच हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील बर्फाच्छादित भागांमध्ये १ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत लोकसंख्या मोजणी करण्यात येणार आहे. देशाच्या उर्वरित भागात जनगणनेची प्रक्रिया पुढील वर्षात सुरू होणार आहे..धोरण आखणीसाठी मिळणार महत्त्वाची माहितीभारतात सरकारी योजना आणि विविध कल्याणकारी उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जातीनिहाय आकडेवारीचा अभाव हा अनेक वर्षांपासून चर्चेचा विषय राहिला आहे. जातीनिहाय जनगणनेतून विविध समाजघटकांची लोकसंख्या आणि त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती याबाबत अधिक स्पष्ट माहिती मिळू शकते..या माहितीचा उपयोग शिक्षण, रोजगार, समाजकल्याण, आरक्षण तसेच इतर विविध क्षेत्रांतील धोरणे आणि योजना आखण्यासाठी सरकारकडून केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी जनगणना ही देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक रचनेचे अधिक सविस्तर चित्र समोर आणणारी ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.