मोठी बातमी : भारत-चीन सीमेवर तणाव; भारतीय सैन्य आणि चिनी पीएलए यांच्यात संघर्ष

नवी दिल्ली : सिक्किममधील भारत-चीन सीमेवर दोन्ही सैन्य आमने-सामने आले आहे. भारतीय सैन्य आणि चिनी पीएलए यांच्यात संघर्ष झाला. यामध्ये भारताचे 4 तर चीनचे 7 सैनिक जखमी झाले असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे सीमेवर काही काळ तणाव निर्माण झाला.

एकीकडे जम्मू काश्मीरनजीक असणाऱ्या नियंत्रण रेषेवर सातत्याने शेजारी राष्ट्राच्या खुरापती सुरु असतानाच दुसरीकडे आता चीनचं सैन्यंही भारतीय सैन्यासमोर ठाकले आहे. शनिवारी (ता. ९) उत्तर सिक्कीममधील नाकू ला सेक्टर येथे भारतीय आणि चीनी लष्करामध्ये तणावाची परिस्थिती उदभवली होती. मुख्य म्हणजे हा भाग कोणत्याही प्रकारच्या रस्त्याने जोडलेला नसून, तेथे हॅलिकॉप्टरने देखरेख केली जाते. दैनंदिन गस्त घालत असतानाच दोन्ही देशाचे सैन्य अधिकारी आमनेसामने आले आणि त्यांच्यात ही तणावाची परिस्थिती उद्भवली. हा वाद मिटवला गेला खरा पण, त्यामुळे वातावरण गंभीर झालं होतं. मुगुथांगच्या पुढेच नाकू ला सेक्टर आहे. मुळात इथे दोन्ही देशांमध्ये अशा प्रकारची टक्कर होण्याच्या घटना सहसा घडत नाहीत.

Indian Govt Sources say matter resolved at local level through dialogue after India-China faceoff at North Sikkim. Fist fight led to 7 Chinese PLA soldiers being injured. 4 Indians received minor injuries. Such face offs are common. Remember covering a big one in Ladakh in 2013. https://t.co/mGm7dKDGvs

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 10, 2020