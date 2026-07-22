India's Climate Action: स्वच्छ ऊर्जेत भारताची ‘फटकेबाजी’; संयुक्त राष्ट्रांकडून तेंडुलकर-सूर्यवंशीच्या खेळाशी तुलना

स्वच्छ ऊर्जेत भारताची ‘फटकेबाजी’; संयुक्त राष्ट्रांकडून तेंडुलकर-सूर्यवंशीच्या खेळाशी तुलनाभारताची स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातील प्रगती म्हणजे माजी दिग्गज क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर आणि नव्या पिढीतील वैभव सूर्यवंशी यांच्या एकत्रित कामगिरीसारखी आहे. भारताने या क्षेत्रात आतापर्यंत उत्कृष्ट कामगिरी केली असून, ही तर केवळ सुरुवात आहे, अशा शब्दांत संयुक्त राष्ट्रांचे हवामान बदल विभागाचे प्रमुख सायमन स्टिल यांनी भारताचे कौतुक केले. .येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना स्टिल यांनी क्रिकेटचे उदाहरण देत भारताच्या अक्षय ऊर्जा आणि स्वच्छ तंत्रज्ञानातील यशाचे वर्णन केले. स्टिल म्हणाले की, मी कॅरिबियन बेटांमधील असून आम्हालाही क्रिकेटची आवड आहे. भारताची स्वच्छ ऊर्जेतील वाढ ही तेंडुलकर आणि सूर्यवंशी यांच्या कामगिरीसारखी आहे. भारताने आधीच एक उत्तम विक्रम प्रस्थापित केला असून भविष्यात आणखी मोठी प्रगती अपेक्षित आहे..भारताने अक्षय ऊर्जा आणि स्वच्छ तंत्रज्ञानावर अधिक भर दिल्यास पुढील टप्पा खरोखरच विलक्षण असेल. भारताची विकास रणनीती इतरांसाठी एक नवा मार्ग निर्माण करत आहे. भारताच्या एकूण वीज निर्मिती क्षमतेपैकी निम्मी क्षमता आता जीवाश्म इंधनमुक्त स्रोतांवर आधारित आहे. हे उद्दिष्ट भारताने पाच वर्षे आधीच पूर्ण केले आहे. याचे श्रेय मोदी सरकार, जनता आणि उद्योगांना जाते, असेही स्टिल यांनी नमूद केले. टाटा मोटर्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा आणि एमजी मोटर्स यांसारख्या कंपन्यांमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री वाढत आहे. भारत आता सौर ऊर्जा क्षेत्रातील महाशक्ती बनला आहे..Video : दिल्ली पोलिसांकडून 'एक्सपायर्ड' अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा वापर? व्हायरल व्हिडिओमुळे खळबळ.स्वच्छ ऊर्जेच्या विस्तारामुळे भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत झाली असून आयात इंधनावरील अवलंबित्व कमी झाले आहे. भारत सध्या जगातील सर्वात स्पर्धात्मक सौर ऊर्जा बाजारपेठ असून येथे वीज निर्मितीचा खर्च इतर मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत कमी आहे. स्वच्छ ऊर्जेकडे वळणे हा जागतिक कल असून भारत यात नेतृत्व करत आहे. या बदलामुळे भारताची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल आणि ऊर्जा सुरक्षा तसेच सार्वजनिक आरोग्य सुधारेल, असा विश्वास स्टिल यांनी व्यक्त केला. आपल्या भेटीदरम्यान स्टिल यांनी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. ते उद्योजकांशीही संवाद साधणार आहेत..Thane Crime News: समलैंगिक संबंधासाठी दबाव, सिनीयर असल्यानं विरोध करता येईना; तरुणांनी जीव घेतला आणि मृतदेह जंगलात फेकला.जीवाश्म इंधनखरेदीवरील देशाची बचत (गेल्या वर्षी) १८ अब्ज डॉलरस्वच्छ ऊर्जेकडील संक्रमण गतिमान झाल्याने केवळ भारताची अर्थव्यवस्थाच मजबूत होणार नाही तर जीवाश्म इंधनाच्या आयातीवरील अवलंबित्वही कमी होणार आहे. भारत सध्या जगातील सर्वाधिक स्पर्धात्मक सौर बाजारपेठ आहे व इतर कोणत्याही प्रमुख अर्थव्यवस्थेपेक्षा भारत स्वस्त ऊर्जा निर्मिती करत आहे. - सायमन स्टिल, प्रमुख, संयुक्त राष्ट्रे हवामान बदल विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.