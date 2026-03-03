India Ministry Meeting : युद्धाचा भडका! भारतीय वाणिज्य, उद्योग मंत्रालयाची बैठक, देशातील दिग्गज आले एकत्र; अनेक विषयांवर चर्चा

Indian business leaders meeting : इराणवरील अमेरिका आणि इस्रायलचे हल्ले आणि त्यानंतर इराणकडून सौदी अरब व आखातामधील अन्य देशांवर झालेला क्षेपणास्त्र हल्ला यामुळे युद्धाचा भडका उडाल्याने सागरी व्यापारावर गंभीर परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या निर्यात-आयात(एक्झिम) व्यापारावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा आढावा घेण्यासाठी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने सोमवारी (ता.२) विविध भागधारकांचा समावेश असलेली उच्चस्तरीयबैठक घेऊन या स्थितीचा आढावा घेतला..जागतिक घडामोडींमुळे व्यापार ओघात कोणतेही अडथळे निर्माण होऊ नयेत आणि पुरवठा साखळी अखंड राहावी, यावर बैठकीत प्रामुख्याने मंथन झाल्याचे वाणिज्य मंत्रालयातर्फे सांगण्यात आले. वाणिज्य विभागाचे विशेष सचिव सुचिंद्र मिश्रा आणि परराष्ट्र व्यापार महासंचालक(डीजीएफटी) लव अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली..Iran-Israel War: खामेनेई यांचं भारतातल्या 'या' गावाशी होतं खास कनेक्शन; मृत्यूची बातमी कळताच गावावर शोककळा.या बैठकीला लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर्स,शिपिंग लाइन्स व फॉरवर्डर्स, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ, वित्तीय सेवा विभाग, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालय,बंदरे, नौवहन व जलमार्ग मंत्रालय, भारतीय रिझर्व्ह बँक, निर्यात प्रोत्साहन संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच अन्य संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.