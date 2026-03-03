देश

India Ministry Meeting : युद्धाचा भडका! भारतीय वाणिज्य, उद्योग मंत्रालयाची बैठक, देशातील दिग्गज आले एकत्र; अनेक विषयांवर चर्चा

India economic strategy meeting : जागतिक तणाव वाढत असताना भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. देशातील आघाडीच्या उद्योगपतींसह अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा.
Indian business leaders meeting : इराणवरील अमेरिका आणि इस्रायलचे हल्ले आणि त्यानंतर इराणकडून सौदी अरब व आखातामधील अन्य देशांवर झालेला क्षेपणास्त्र हल्ला यामुळे युद्धाचा भडका उडाल्याने सागरी व्यापारावर गंभीर परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या निर्यात-आयात(एक्झिम) व्यापारावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा आढावा घेण्यासाठी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने सोमवारी (ता.२) विविध भागधारकांचा समावेश असलेली उच्चस्तरीयबैठक घेऊन या स्थितीचा आढावा घेतला.

