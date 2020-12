Coronavirus Updates :कोरोनाबाधित रुग्णांचा आलेख घसरता, जाणून घ्या आजची आकडेवारी

नवी दिल्ली India Coronavirus Updates : कोरोना विषाणू जगासमोर येऊन आता जवळजवळ १ वर्षाचा कालावधी झाला आहे, पण अजूनही ही महामारी संपण्याचं नाव घेत नाहीये. पण, काही देशांनी या विषाणूपासून आपली सूटका करुन घेतली आहे, तर काही देश अजूनही महामारीविरोधात लढत आहेत. भारतापुरतं पाहायचं झालं तर देशात गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनो विषाणूचा आलेख उतरता राहिला आहे. बुधवारी म्हणजे १६ डिसेंबरला मागील २४ तासात कोरोना विषाणूचे २६,३८२ नवे रुग्ण आढळून आले आहेत, तर ३८७ लोकांचा मृत्यू झाला आहेत. आरोग्य मंत्रालयाकडून ही आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे.

देशात सध्या ३,३२,००२ कोरोनाचे सक्रिय रुग्ण आहेत. कोरोनाबाधित रुग्णांचा आकडा ९० लाखांच्या पार केला आहे. देशात आतापर्यंत ९९,३२,५४७ लोकांना कोरोनाची लागण झाली आहे. देशात १,४४,०९६ लोकांना कोरोना विषाणूमुळे आपला जीव गमावावा लागला आहे. रिकव्हरी रेट ९५ टक्क्यांच्या पुढे गेला असून देशात ३.३४ टक्के सक्रिय रुग्ण आहेत. आतापर्यंत ९४,५६,४४९ लोकांना घरी सोडण्यात आले आहे. गेल्या २४ तासात ३३,८१३ लोकांना डिस्चार्ज देण्यात आला. बुधवारी सकाळी ८ पर्यंतची ही आकडेवारी आहे.

With 26,382 new #COVID19 infections, India's total cases rise to 99,32,548

With 387 new deaths, toll mounts to 1,44,096. Total active cases at 3,32,002

Total discharged cases at 94,56,449 with 33,813 new discharges in the last 24 hours. pic.twitter.com/MJHtUUERl0

