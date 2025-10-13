Cough Syrup Deaths Case : कफ सिरप बनवणाऱ्या कंपनीवर ईडीची कारवाई, श्रीसन फार्मासह एफडीए अधिकाऱ्यांच्या ७ ठिकाणांवर छापे

Summaryसिरपमध्ये आढळलेल्या डायथिलीन ग्लायकोल (DEG) रसायनामुळे मुलांच्या किडन्या निकामी झाल्या.कंपनीचा मालक रंगनाथनला मध्य प्रदेश पोलिसांनी ९ ऑक्टोबर रोजी अटक केली.केंद्र व राज्य सरकारांनी दोषींवर कठोर कारवाई आणि औषध उद्योगातील तपासाची हमी दिली..मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये विषारी कोल्ड्रिफ सिरपमुळे २१ मुलांचा मृत्यू झाला. या सिरपमागील कंपनीविरुद्ध सतत कारवाई सुरू आहे. आता, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) या प्रकरणात दाखल झाले आहे. सोमवारी ईडीने कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनवणाऱ्या कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल्सशी संबंधित जागेवर आणि तमिळनाडू एफडीएच्या उच्च अधिकाऱ्यांवर मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली छापे टाकले..सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार,पाच सदस्यांच्या ईडी पथकाने कोडंबक्कम येथील निवासस्थानी छापा टाकला.दोन औषध निरीक्षक आणि तमिळनाडू औषध नियंत्रण विभागाच्या प्रभारी संचालकांच्या घरांवरही छापे टाकण्यात आले. ईडीने मनी लाँड्रिंग आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर ईसीआयआर दाखल केला. सिरपमध्ये आढळलेल्या विषारी डायथिलीन ग्लायकोल (डीईजी) मुळे मुलांच्या किडन्या निकामी झाल्या यानी मृत्यू झाले..पोलिसांनी ९ ऑक्टोबर रोजी कंपनीचा मालक रंगनाथनला अटक केली. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये एकूण २१ मुलांचा मृत्यू झाला. हे सिरप श्वसनाच्या समस्यांसाठी बनवले गेले होते, परंतु लेबलवर इशारा नसल्यामुळे मुलांना देण्यात आले. तामिळनाडू सरकारने दोन वर्षांपासून तपासात दुर्लक्ष करणाऱ्या दोन औषध निरीक्षकांना निलंबित केले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने औषध नियंत्रण संचालकांना लाच घेताना रंगेहाथ पकडले. दोन्ही एफआयआरमध्ये नियोजित गुन्हे आहेत.कठोर शिक्षा होईल..G ranganathan : विषारी कफ सिरप प्रकरणात मोठी कारवाई; 21 बालकांचे जीव घेणारा सापडला, औषध बनवणाऱ्या कंपनीचा मालक अटकेत.मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी या घटनेवर म्हटले की, "दोषींना कठोर शिक्षा होईल." केरळने क्रेसनच्या सर्व औषधांवर बंदी घातली. ईडीने म्हटले आहे की सिरपमुळे झालेले २१ मृत्यू हे गुन्ह्याचे परिणाम होते. निरीक्षकांनी तपासणी न करून जाणूनबुजून निष्काळजीपणा केला. संचालक लाच घेताना पकडले गेले. ईडी आता पैसे कुठे आणि कोणा कोणाला दिले गेले याचा माग काढत आहे. या घोटाळ्यातून औषध उद्योगाचा निष्काळजीपणा उघडकीस येतो. केंद्र सरकारने कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये तपास सुरू आहे..FAQs 1. कफ सिरप प्रकरणात किती मुलांचा मृत्यू झाला? ➡️ एकूण २१ मुलांचा मृत्यू झाला आहे.2. कोल्ड्रिफ सिरप कोणत्या कंपनीने तयार केला होता? ➡️ श्रीसन फार्मास्युटिकल्स या कंपनीने हा सिरप तयार केला होता.3. ईडीने कोणत्या ठिकाणी छापे टाकले? ➡️ श्रीसन फार्मास्युटिकल्स आणि तमिळनाडू एफडीए अधिकाऱ्यांच्या ७ ठिकाणांवर छापे टाकले गेले.4. सिरपमध्ये कोणते विषारी रसायन आढळले? ➡️ डायथिलीन ग्लायकोल (Diethylene Glycol - DEG) हे विषारी रसायन आढळले.5. कंपनीचा मालक कोण आणि त्याला कधी अटक झाली? ➡️ कंपनीचा मालक रंगनाथन असून त्याला ९ ऑक्टोबर रोजी अटक झाली.6. सरकारने या प्रकरणावर काय भूमिका घेतली आहे? ➡️ केंद्र आणि राज्य सरकारांनी दोषींना कठोर शिक्षा व सखोल तपासाचे आश्वासन दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.