Nirmala Sitharaman: भारतावरील कर्ज कमी करण्यासाठी केंद्राचा मोठा निर्णय? २०३० पर्यंतचे उद्दिष्ट अर्थमंत्र्यांनी केले स्पष्ट

नवी दिल्ली: केंद्र सरकार वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी कटिबद्ध असून, २०३० पर्यंत राष्ट्रीय कर्ज एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. सरकारने सलग केंद्रीय अर्थसंकल्पांमध्ये कर्ज कमी करण्याबाबतची वचनबद्धता स्पष्ट केली असून, कर्ज कमी करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीही भारताच्या कर्ज व्यवस्थापनातील शिस्तबद्ध दृष्टिकोनाची दखल घेतली आहे, असेही त्यांनी नमूद केले..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.तमिळनाडूतील तिरुचिरापल्ली येथे एका कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी त्या बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या, सरकारने सलग केंद्रीय अर्थसंकल्पांमध्ये कर्ज कमी करण्याबाबतची आपली वचनबद्धता स्पष्ट केली आहे आणि केंद्र सरकारचे कर्ज कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जात आहेत..कोविड महासाथीनंतर जगभरातील अनेक देशांना कर्जाशी संबंधित आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. भारताने कर्ज कमी करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची दखल जागतिक संस्थानीही घेतली आहे, असेही त्यांनी सांगितले..महागाई नियंत्रणासाठी प्रयत्नअर्थमंत्र्यांनी महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांवरही प्रकाश टाकला. २०१४ पासून मंत्र्यांचा एक विशेष गट पुरवठा साखळी व्यवस्थापनाद्वारे किमतींमध्ये स्थिरता राखण्याचे काम करत आहे. तांदूळ निर्यातीवर निर्बंधांसारख्या उपाययोजनांचा उल्लेखही त्यांनी केला. सरकारने वाढत्या किमतींपासून देशांतर्गत ग्राहकांचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत मिळेल याचीही खात्री केली आहे,असेही त्यांनी सांगितले..El Nino: ‘एल निनो’ची स्थिती तीव्र होणार; प्रशांत महासागराचे तापमान ३.८ अंशांनी वाढण्याची शक्यता.दरडोई उत्पन्नावर भरभारताचे दरडोई उत्पन्न वाढवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना राबवत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला कोविड महासाथ, विविध युद्धे, तसेच इंधन आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील चढ-उतार यांसारख्या अनेक जागतिक आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. या दबावांचा जनतेवर अतिरिक्त भार पडू नये यासाठी सरकारने काम केले असून, दरडोई उत्पन्न वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले जातील,असेही सीतारामन यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.