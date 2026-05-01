India Census 2026 : राज्यात आजपासून जनगणनेला सुरूवात! घरबसल्या स्वतःच भरा ऑनलाईन माहिती; 'स्व-गणना' करण्याची काय आहे प्रक्रिया? जाणून घ्या

Online Census : एकूण ३३ प्रश्नांची माहिती भरल्यानंतर ११ अंकी युनिक आयडी मिळेल. कोणतीही कागदपत्रे अपलोड करावी लागत नाहीत, मात्र फसवणूक टाळण्यासाठी फक्त अधिकृत साइटच वापरावी. १६ मे ते १४ जून २०२६ दरम्यान अधिकारी घरोघरी येऊन पडताळणी करतील.
Yashwant Kshirsagar
Updated on

राज्यात राष्ट्रीय जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यातील स्व-गणना आजपासून म्हणजे १ मे २०२६ पासून सुरू होत आहे. यावेळी देशातील ही पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना असणार असून, नागरिकांना प्रथमच स्वतःच्या कुटुंबाची माहिती ऑनलाइन भरण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.

