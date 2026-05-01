India Census 2026 : राज्यात आजपासून जनगणनेला सुरूवात! घरबसल्या स्वतःच भरा ऑनलाईन माहिती; 'स्व-गणना' करण्याची काय आहे प्रक्रिया? जाणून घ्या

राज्यात राष्ट्रीय जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यातील स्व-गणना आजपासून म्हणजे १ मे २०२६ पासून सुरू होत आहे. यावेळी देशातील ही पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना असणार असून, नागरिकांना प्रथमच स्वतःच्या कुटुंबाची माहिती ऑनलाइन भरण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे..राज्याच्या मुख्य जनगणना अधिकारी डॉ. निरुपमा डांगे यांनी गुरुवारी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, १ मे ते १५ मे २०२६ या कालावधीत नागरिकांना se.census.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवरून स्व-गणना करता येणार आहे. हा टप्पा पूर्णपणे ऐच्छिक असणार आहे..India Census 2026 : राज्यात १ मे पासून जनगणना, विचारले जाणार 'हे' प्रश्न; चुकीची माहिती दिल्यास होणार तब्बल 'इतका' दंड.स्व-गणना कशी करावी?अधिकृत संकेतस्थळ: se.census.gov.inएका कुटुंबासाठी फक्त एकच अर्ज भरावा येईलएकूण ३३ प्रश्नांची माहिती अचूकपणे भरावी लागेल.कोणतीही कागदपत्रे किंवा दस्तऐवज अपलोड करण्याची गरज नाही.माहिती पूर्ण भरल्यानंतर तुम्हाला ११ अंकी युनिक आयडी मिळेल.हा युनिक आयडी नंतरच्या पडताळणीसाठी काळजीपूर्वक जतन करून ठेवावा. .घरगणना कधीपासून?स्व-गणना न केलेल्या किंवा स्व-गणना केलेल्यांची पडताळणी करण्यासाठी १६ मे ते १४ जून २०२६ या कालावधीत जनगणना अधिकारी घरोघरी भेट देऊन घरगणना करतील. स्व-गणना केलेल्या नागरिकांना यावेळी आपला ११ अंकी युनिक आयडी दाखवावा लागेल. .महत्त्वाच्या सूचनाफक्त अधिकृत वेबसाइट se.census.gov.in वरूनच माहिती भरा.कोणत्याही संशयास्पद लिंक, एसएमएस किंवा ई-मेलवरून माहिती भरणे टाळा.जनगणनेसाठी कोणतीही कागदपत्रे अपलोड करण्याची गरज नाही.वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी सावधगिरी बाळगा. .या जनगणनेच्या यशस्वीतेसाठी नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने सहभागी व्हावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. राज्यभरात या कामासाठी सुमारे २.६४ लाख क्षेत्रीय कर्मचारी, जनगणना अधिकारी आणि पर्यवेक्षक तैनात करण्यात आले असून, १० टक्के राखीव कर्मचारीही ठेवण्यात आले आहेत. नागरिकांनी स्व-गणना करून जनगणना प्रक्रियेला सहकार्य करावे, असे डॉ. निरुपमा डांगे यांनी आवाहन केले आहे.