देश

शेख हसीना यांच्याबाबत भारताचं अधिकृत स्पष्टीकरण; बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून तीव्र संताप

Sheikh Hasina

Sheikh Hasina

esakal

संतोष कानडे
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बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी ५ ऑगस्ट रोजी ऑनलाईन पत्रकार परिषद घेतली होती. त्याविषयी भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी या विषयावर सरकारची भूमिका विषद केली आहे.

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