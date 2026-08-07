शेख हसीना यांच्याबाबत भारताचं अधिकृत स्पष्टीकरण; बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून तीव्र संताप

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी ५ ऑगस्ट रोजी ऑनलाईन पत्रकार परिषद घेतली होती. त्याविषयी भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी या विषयावर सरकारची भूमिका विषद केली आहे.."एका खाजगी मीडिया संस्थेने आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात भारत सरकारची कोणतीही भूमिका नव्हती. विशेषतः बांगलादेशातील वैधानिक सरकारबाबत त्या व्यासपीठावरून केलेल्या कोणत्याही विधानांचे भारत सरकार समर्थन करत नाही." असं रणधीर जयस्वाल म्हणाले..शेख हसीना काय म्हणाल्या होत्या?५ ऑगस्ट २०२४ रोजी आंदोलन तीव्र झाल्यानंतर भारतात आश्रय घेतल्यानंतर, शेख हसीना यांची ही पहिलीच ऑनलाईन पत्रकार परिषद होती. यामध्ये त्यांनी तुरुंगवास किंवा फाशीची शिक्षा झाली तरीही बांगलादेशला योग्य मार्गावर आणण्यासाठी आणि लोकशाही बहाल करण्यासाठी डिसेंबरमध्ये मायदेशी परतणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.''अवामी लीग पक्षावरील बंदी उठवण्यात यावी, सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका व्हावी, खोटे गुन्हे मागे घेतले जावेत आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य पुनर्स्थापित केले जावे.'' अशी मागणी शेख हसीना यांनी केली होती. जुलै-ऑगस्ट २०२४ मधील आंदोलन हे उत्स्फूर्त नसून निवडणुकांशिवाय सत्ता हस्तगत करण्यासाठी एका संघटित गटाने घडवून आणलेला हिंसाचार होता, असा आरोप त्यांनी केला..बांगलादेश सरकारची तीव्र प्रतिक्रियाढाका येथील बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या घटनेवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. भारतीय भूमीवरून शेख हसीना यांना थेट संवाद साधू दिल्याबद्दल आणि या कार्यक्रमामुळे द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम होण्याची शक्यता आधीच व्यक्त करूनही परवानगी दिल्याबद्दल बांगलादेशने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हा बांगलादेशच्या सार्वभौमत्वाचा अपमान असल्याचे बांगलादेश परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.