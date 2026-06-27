LPG import updates: 'एलपीजी'बाबत सरकारने प्लॅन बदलला! अमेरिकेसोबत मोठा निर्णय, गॅसचं संकट टळणार

US Gas Import Double: एलपीजी गॅसच्या तुटवड्यावर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी भारत सरकारने आता मोठा निर्णय घेतला आहे. देशात घरगुती गॅस सिलेंडरची टंचाई भासू नये, म्हणून सरकारने आपला जुना प्लॅन बदलला आहे. नवीन धोरणानुसार, भारत आता अमेरिकेकडून तब्बल दुप्पट प्रमाणात एलपीजी गॅस खरेदी करणार आहे..इराण आणि अमेरिकेतील संघर्ष काही काळासाठी थांबला असला, तरी या युद्धाचा मोठा फटका भारताला बसला होता. त्यामुळे भविष्यात अशा परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी भारताला आता केवळ आखाती देशांवर अवलंबून राहण्याची गरज पडणार नाही, याची खात्रीशीर व्यवस्था केली जात आहे. या नवीन योजनेनुसार, भारतातील सरकारी तेल कंपन्या अमेरिकेकडून दरवर्षी होणारी २२ लाख टन एलपीजी गॅसची आयात थेट दुप्पट करण्याच्या तयारीत आहेत..Udgir Crime : लग्नाचे आमिष दाखवून अल्पवयीन तरुणीवर अत्याचार; तिघांविरुद्ध पोक्सोसह ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल.भारत आणि अमेरिका यांच्यात नोव्हेंबर २०२५ मध्ये एक वर्षाचा करार झाला होता. या करारानुसार, २०२६ मध्ये भारत आपल्या एकूण वार्षिक गरजेच्या सुमारे १० टक्के एलपीजी गॅस अमेरिकेकडून खरेदी करण्यास तयार झाला होता, ज्याचे प्रमाण आता वाढवले जाणार आहे. एका वरिष्ठ तेल कंपनी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, आखाती देशांमधील युद्धादरम्यान कच्च्या तेलाची उपलब्धता ही मोठी समस्या नव्हती, परंतु एलपीजी गॅसचा पुरवठा करणे हे भारतासाठी मोठे आव्हान बनले होते..विद्यापीठातील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींच्या स्मारकाचा निधी संपला! विद्यापीठ शासनाला पाठविणार सुधारित अंदाजपत्रक; पुतळ्याचे तोंड उत्तरेकडे नको, पूर्वकडे करण्याची नवी मागणी.अशा कठीण काळात अमेरिकेने भारताला अतिरिक्त गॅस उपलब्ध करून देऊन मोठी मदत केली. अमेरिकेकडे एलपीजी निर्यात करण्याची प्रचंड क्षमता असल्याने, भविष्यात तिथून जास्त गॅस खरेदी करून भारताचा पुरवठा अधिक सुरक्षित आणि वैविध्यपूर्ण केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, मार्च महिन्यात 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' हा समुद्री मार्ग बंद झाल्यामुळे भारताला होणारा एलपीजीचा पुरवठा कमालीचा विस्कळीत झाला होता आणि कच्च्या तेलापेक्षाही घरगुती गॅसची उपलब्धता कठीण झाली होती. या संकटकाळात अमेरिका भारतासाठी सर्वात मोठा एलपीजी पुरवठादार देश ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.