E100 Fuel India: शंभर टक्के इथेनॉलचा आता वाहनांसाठी पर्याय

नवी दिल्ली : पेट्रोलला पर्याय म्हणून शंभर टक्के इथेनॉल वापरणाऱ्या वाहनांचा (फ्लेक्स फ्युएल व्हेइकल) मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने वाहनविषयक नियमांत बदल करून ‘ई-१००’ इंधनाला मान्यता दिली आहे. यापूर्वी ‘ई-८५’ इंधनाचा पर्याय उपलब्ध होता. या नव्या नियमांची अंमलबजावणी तातडीने सुरू झाली आहे.‘इथेनॉल’ हे प्रामुख्याने उसासारख्या वनस्पतींपासून तयार केले जाणारे इंधन आहे. ‘ई-१००’ म्हणजे जवळपास शंभर टक्के इथेनॉल असलेले इंधन. या निर्णयामुळे पेट्रोलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी वाहन उत्पादकांना अधिक पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या मान्यतेनंतर,.या नियमांची अधिसूचना २३ ऑक्टोबरला जारी करण्यात आली असून, २६ ऑक्टोबरलाशंभर टक्के इथेनॉलचा आता वाहनांसाठी पर्यायराजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली.काय आहे ‘ई-१००’ इंधन?सध्या देशात बहुतांश पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळले जाते. ‘ई-२०’ इंधनामध्ये २० टक्के इथेनॉल आणि ८० टक्के पेट्रोल असते. याउलट, ई-१०० इंधनामध्ये जवळपास संपूर्ण इंधन इथेनॉलचे असते. मात्र, प्रत्येक वाहनात हे इंधन वापरता येणार नाही..विशिष्ट वाहनांतच वापर शक्यइथेनॉल आणि पेट्रोलचे वेगवेगळ्या प्रमाणातील मिश्रण वापरता येईल, अशा पद्धतीने ‘फ्लेक्स-फ्युएल’ वाहने तयार केली जातात. ही वाहने शुद्ध पेट्रोलपासून ते ‘ई-१००’ इंधनापर्यंत चालू शकतात. त्यातील यंत्रणा इंधनातील इथेनॉलचे प्रमाण ओळखून इंजिनच्या कार्यपद्धतीत आवश्यक बदल करते. मात्र, ‘ई-८५’ आणि ‘ई-१००’ इंधन वापरण्यासाठी वाहनाची रचना आणि प्रमाणपत्र त्यानुसार असणे आवश्यक आहे. सध्या रस्त्यांवर धावणाऱ्या सामान्य पेट्रोल वाहनांमध्ये; तसेच ‘ई-२०’ इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांमध्येही, योग्य तांत्रिक बदल आणि मान्यतेशिवाय ‘ई-१००’ वापरता येणार नाही..रचनेत बदल आवश्यकइथेनॉलचे गुणधर्म पेट्रोलपेक्षा वेगळे असल्याने ‘ई-१००’ इंधनासाठी वाहनांच्या इंधनपुरवठा यंत्रणेत आणि इंजिनमध्ये बदल करावे लागतात. इथेनॉलमुळे झीज होऊ नये, यासाठी इंधनवाहिन्यांसह इतर भाग अधिक सक्षम करावे लागतात. इंजिनाच्या नियंत्रण यंत्रणेतही बदल करणे आवश्यक असते..ब्राझीलमध्ये वापर‘ई-१००’ इंधनाला मान्यता मिळाल्यामुळे अशा इंधनावर चालणारी वाहने विकसित करण्यासाठी वाहन उत्पादकांना नियामक यंत्रणेची चौकट उपलब्ध झाली आहे. काही प्रमुख कंपन्या भारतीय बाजारपेठेसाठी ई-१०० इंधनावर चालणारी वाहने आणण्याच्या तयारीत आहेत. ब्राझीलमध्ये २००३ पासून ‘फ्लेक्स-फ्युएल’ वाहनांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.