पेट्रोल-डिझेल विसरा; आता गाड्यांसाठी येणार नवं फ्यूल, मुंबई नागपुरात सुरु होणार पंप; सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

कच्च्या तेलावरील अवलंबत्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार आता शंभर टक्के इथेनॉलला प्रोत्साहन देण्याच्या तयारीत आहे. पुढच्या दोन वर्षांत देशभरात पाच हजार इथेनॉल पंप सुरू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे पेट्रोल डिझेलचा वापर कमी होणार असून परकीय चलनाची मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे..सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लवकरच दिल्ली, मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे १५० इथेनॉल पंप सुरू करण्याची सरकारची तयारी आहे. त्यानंतर बंगळुरू, चेन्नई, कोलकाता आणि हैदराबादमध्येही इंथेनॉलचे पंप सुरु करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ५०० इथेनॉल पंप सुरू करण्याचं सरकारचं लक्ष्य आहे. तसेच पुढच्या दोन वर्षात संख्या पाच हजारांपर्यंत नेण्याची सरकारची योजना आहे..महत्त्वाचे म्हणजे वाहन उत्पादक कंपन्यांकडूनही इथेनॉलवर चालणाऱ्या गाड्या तयार करण्यात येत आहे. मात्र, इथेनॉल पंपांची कमी आणि इंधनाच्या किमतींबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे या वाहनांची बाजारात विक्री अद्याप सुरू झालेली नाही..या निर्णयामुळे भारताचा कच्च्या तेलाच्या आयातीवर होणारा प्रचंड खर्च कमी होण्यास मदत होऊ शकते. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताने सुमारे १०.९ लाख कोटी रुपयांचं कच्चं तेल आयात केलं आहे. सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्सच्या मते, सामान्य नागरिकांना शंभर टक्के इथेनॉलकडे आकर्षक करण्यासाठी त्याची किंमत पेट्रोलपेक्षा सुमारे ३० टक्के कमी ठेवावी लागणार आहे..इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनने यापूर्वी प्रायोगिक तत्त्वावर सुमारे ४०० पंपांवर इथेनॉल उपलब्ध करून दिलं होतं. मात्र, त्याला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. तज्ज्ञांच्या मते, जोपर्यंत १०० टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या गाड्या बाजारात येत नाही, तोपर्यंत या इंधानाची मागणी वाढणार नाही. सध्या भारतात पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रण केलं जातं, मात्र आता सरकार हे प्रमाण आणखी वाढवण्याच्या तयारीत आहे.