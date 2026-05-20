पेट्रोल-डिझेल विसरा; आता गाड्यांसाठी येणार नवं फ्यूल, मुंबई नागपुरात सुरु होणार पंप; सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

Petrol Diesel Alternative in India : पुढच्या दोन वर्षांत देशभरात पाच हजार इथेनॉल पंप सुरू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
Shubham Banubakode
कच्च्या तेलावरील अवलंबत्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार आता शंभर टक्के इथेनॉलला प्रोत्साहन देण्याच्या तयारीत आहे. पुढच्या दोन वर्षांत देशभरात पाच हजार इथेनॉल पंप सुरू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे पेट्रोल डिझेलचा वापर कमी होणार असून परकीय चलनाची मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे.

