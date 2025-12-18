देश

Government Schools : देशभरात सरकारी शाळांना घरघर ! ५ हजार शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नाही, धक्कादायक आकडेवारी समोर

Zero Enrollment Schools : देशात २०२४–२५ मध्ये ५,१४९ सरकारी शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी दाखल नाही. भारतात एकूण १.०१३ दशलक्ष सरकारी शाळा अस्तित्वात आहेत. शून्य पटसंख्येतील ७०% पेक्षा जास्त शाळा तेलंगणा आणि पश्चिम बंगालमध्ये आहेत.
A deserted government school classroom reflects India’s growing zero-enrollment school crisis, highlighting declining trust in public education infrastructure.

Yashwant Kshirsagar
देशातील सरकारी शाळांची अवस्था लपून राहिलेली नाही. मात्र आता दिवसेंदिवस परिस्थिती आणखी बिकट होत चालली आहे. गरीब कुटुंबातील मुले सरकारी शाळांमध्ये जातात हे जरी खरे असले तरी, शाळांची आकडेवारी चांगली नाही. याचे कारण म्हणजे देशभरातील ५,००० हून अधिक शाळा ओस पडल्या आहेत, ज्यामध्ये एकही विद्यार्थी प्रवेश घेत नाही. ही आकडेवारी संसदेत सादर करण्यात आली.

