Government Schools : देशभरात सरकारी शाळांना घरघर ! ५ हजार शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नाही, धक्कादायक आकडेवारी समोर

देशातील सरकारी शाळांची अवस्था लपून राहिलेली नाही. मात्र आता दिवसेंदिवस परिस्थिती आणखी बिकट होत चालली आहे. गरीब कुटुंबातील मुले सरकारी शाळांमध्ये जातात हे जरी खरे असले तरी, शाळांची आकडेवारी चांगली नाही. याचे कारण म्हणजे देशभरातील ५,००० हून अधिक शाळा ओस पडल्या आहेत, ज्यामध्ये एकही विद्यार्थी प्रवेश घेत नाही. ही आकडेवारी संसदेत सादर करण्यात आली. .संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतात एकूण १.०१३ दशलक्ष सरकारी शाळा आहेत. २०२४-२०२५ या वर्षात ५,१४९ शाळांमध्ये एकाही मुलाने प्रवेश घेतला नाही. म्हणजे शाळा अस्तित्वात आहेत, या शाळांमध्ये योग्य इमारती, शिक्षक आणि वर्गखोल्या आहेत. मात्र विद्यार्थीच नाहीत..पटसंख्येअभावी १५ हजार ३४५ सरकारी शाळा संकटात,.सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२४-२०२५ शैक्षणिक वर्षात शून्य प्रवेश असलेल्या या शाळांपैकी ७० टक्क्यांहून अधिक शाळा तेलंगणा आणि पश्चिम बंगालमध्ये आहेत. तर अनेक शाळांमध्ये तर फक्त ५ ते १० विद्यार्थी आहेत. तेलंगणामध्ये शून्य पटसंख्या असलेल्या सुमारे २,०८१ शाळा आहेत, तर पश्चिम बंगालमध्ये अशा १,५७१ शाळा आहेत. .खाजगी शाळांकडे ओढासंसदेत सादर केलेल्या या आकडेवारीतून वास्तव समोर येते. देशातील बहुतेक लोक आता सरकारी शाळांना टाळत आहेत. त्याऐवजी ते खाजगी शाळांकडे वळत आहेत. म्हणूनच इतक्या मोठ्या संख्येने शाळा विद्यार्थ्यांशिवाय राहतात. .विद्यार्थ्यांशिवायही शाळांमध्ये कर्मचारी तैनातयुनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन प्लस (UDISE+) च्या आकडेवारीनुसार, तेलंगणातील नालगोंडा जिल्ह्यात राज्यात तसेच देशात सर्वाधिक ३१५ रिक्त शाळा आहेत. महबूबाबादमध्ये १६७ शाळा आहेत आणि वारंगलमध्ये १३५ शाळा आहेत, जे राज्यातील पुढील दोन जिल्हे आहेत..देशभरात, १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये १.४४ लाख शिक्षक तैनात आहेत, जे २०२२-२०२३ मध्ये १.२६ लाख होतील. सरकारी आकडेवारीनुसार, पश्चिम बंगालमध्ये कमी पटसंख्या असलेल्या ६,७०३ सरकारी शाळांमध्ये २७,३४८ शिक्षक नियुक्त आहेत. बिहारमध्ये अशा ७३० शाळांमध्ये ३,६०० शिक्षक नियुक्त केले आहेत, म्हणजेच प्रत्येक शाळेत अंदाजे पाच शिक्षक आहेत.