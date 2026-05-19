भारत - इथिओपिया : २ हजार वर्षांचे संबंध; अडुलिस बंदर, नेहरूंची साथ ते मोदींचा गौरव

प्रत्येक नात्याला नाव हवंच असं काही नाही. काही नाती ही ना कुठे लिहिलेली नसतात ना त्या नात्यात कोणता करार असतो. मात्र ती नाती माणसांच्या रक्तात, भाषेत, संगीतात आणि आठवणीत असतात. भारताचं इथिओपियाशी असलेलं नातंही असंच आहे. दोन हजार वर्षांपूर्वी सुरू झालेले संबंध आजही ताजेतवाने असे आहेत. .व्यापाराने घातला पायाइसवी सन पहिल्या शतकात इथिओपियात अक्सुमाइट साम्राज्य भरभराटीला आलं होतं. तिथलं बंदर अडुलिस हे तेव्हाचं एक महत्त्वाचं असं व्यापारी केंद्र होतं. भारतीय व्यापारी त्या बंदरात रेशीम आणि मसाले घेऊन दाखल होत. तर तिथून सोनं, हस्तिदंत घेऊन परतत असायचे. भारत इथिओपिया यांच्यातला हा व्यापार फक्त मालाची देवाणघेवाणीपुरता मर्यादित नव्हता. माणसांचा आणि त्या माणसांच्या विचारांचाही असायचा. उत्तर इथिओपियातील देब्रे दामो इथलं प्राचीन स्थळी उत्खननात कुशाण काळातली भारतीय नाणी सापडली होती. दोन्ही देशातल्या प्राचीन नात्याचा पुरावा म्हणून या नाण्यांकडे पाहिलं जातं..दक्षिण आफ्रिका : गांधी, संघर्ष आणि मैत्रीचा शतकभराचा प्रवास.इथिओपिया ते महाराष्ट्रइथिओपिया आणि भारत यांच्या इतिहासाचं एक पान महाराष्ट्रावर आहे. इथिओपियाच्या हरार प्रदेशात १६व्या शतकात जन्मलेला एक मुलगा भारतात गुलाम म्हणून आला. चापू नावाचा या गुलामाने पुढे अहमदनगरमध्ये मलिक अंबर म्हणून नाव कमावलं. पेशवेपद मिळवलं आणि मुघलांविरुद्ध गनिमी कावा यशस्वीपणे वापरला. इतिहासकार सांगतात की याच मलिक अंबरच्या रणनीतीचा वारसा मराठ्यांपर्यंत पोहोचला. हाच मलिक अंबर इथिओपियाला थेट महाराष्ट्राशी जोडतो. तेव्हाचे औरंगाबाद आणि सध्याच्या छत्रपती संभाजीनगरचा पायाही त्याच मलिक अंबरने घातला. यातूनच महाराष्ट्राच्या नकाशावर इथिओपियाचं नाव कोरलं गेलं..भारतात आजही इथिओपियाचा वारसामलिक अंबर हा फक्त व्यक्ती नव्हता तर तो एका परिवर्तनाच्या लाटेचा भाग होता. इथिओपियासह पूर्व आफ्रिकेतून अनेक शतके लोक भारतात येत होते. यातले काही गुलाम तर काही व्यापारी, काही सैनिक होते. त्यांना हबशी किंवा सिद्धी म्हणून ओळखलं जायचं. हबशी हा शब्द अरबी हबश शब्दापासून आला. ते इथिओपियाचं अरबी नाव होतं. आजही हबशी हा शब्द आफ्रिकन वंशाच्या व्यक्तींसाठी मराठीत वापरण्यात येतो..भारतात पन्नास हजार ते एक लाख सिद्दी समाजाचे लोक राहतात. कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा आणि तेलंगनात त्यांचं वास्तव्य आहे. महाराष्ट्रात रायगड जिल्ह्यात मुरूड-जंजिरा हा किल्ला सिद्दींच्या नौदलाचं सामर्थ्य सांगतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांना हा किल्ला कधीच जिंकता आला नाही. तसंच गुजरातच्या अहमदाबादमध्ये १५७२ रोजी बांधण्यात आलेली सिद्दी सय्यद मस्जिद हीसुद्धा वास्तुकलेचा उत्तम नमुना आहे. रतनपूरमध्ये असलेला हजरत बावा गोर यांचा दर्गा हा सिद्धी समाजाचा मोठं श्रद्धास्थान आहे..सिद्दी लोक शेकडो वर्षांपूर्वी इथं आले. इथली मराठी, कन्नड, गुजराती स्थानिक भाषा बोलू लागले. इतकंच नाही तर इथला पोषाख आणि सणही त्यांनी आपलेसे केले. हे करत असताना आफ्रिकन मूळ वंशाशी असलेलं नातं त्यांनी कायम ठेवलं. धमाल किंवा गोमा नृत्य, डफावरचं संगती यामध्ये आफ्रिकन प्रभाव जाणवतो. यातून होत असलेलं सांस्कृतिक जतन म्हणजेच भारत आणि इथिओपिया यांच्यातील नात्याचं मानवी रूप आहे..जगाचं मौन पण नेहरूंनी साथ दिलीइटलीने इथिओपियावर १९३५-३६मध्ये हल्ला केला. जगाने यावर मौन बाळगलं असताना भारतातून आवाज उठला होता. तो आवाज होता पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा. नेहरूंनी स्पष्टच सांगितलं की, भारत इथिओपियासोबत आहे. साम्राज्यवादाविरुद्ध लढणाऱ्या दोन देशांमध्ये असणारी एकजूट नेहरूंच्या त्यावेळच्या भाषणात दिसून आली होती..१९४७मध्ये भारत जेव्हा स्वतंत्र झाला तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान असणाऱ्या नेहरूंनी इथिओपियाला सदिच्छा दूत पाठवला. इथिओपियासोबत १९४८मध्ये राजनैतिक संबंध निर्माण झाले. सरदार सत सिंग हे भारताचे पहिले राजदूत होते. अदिस अबाबा इथं इथिओपियातील भारताचं पहिलं दुतावास होतं. सम्राट हेले सेलीसाच्या कार्यकाळात इथिओपियातील दुर्गम भागात शेकडो भारतीय शिक्षक शिक्षणाची गंगा पोहोचवत होते. त्यामुळे खरंतर भारत हा इथिओपियाचा पहिला शैक्षणिक भागीदार होता असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये. बांडुंग परिषद जी १९५५मध्ये झाली होती तेव्हा दोन्ही देश जागतिक अलिप्ततावादी चळवळीत एकत्रच होते..आजचे संबंधभारत आणि इथिओपियाचे व्यापारी संबंधही भक्कम असे आहेत. भारत हा इथिओपियाचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. दोन्ही देशात २०२१ मध्ये झालेल्या द्विपक्षीय व्यापारात १.८ अब्ज डॉलर्सची उलाढाल झाली होती. इथिओपियाला भारतानं ग्रामीण विद्युतीकरण आणि साखर उद्योगासाठी ७१० दशलक्ष डॉलर्सचं कर्ज दिलं आहे. इथिओपियाचे माजी पंतप्रधान हैलेमारियाम देसालेन यांच्या पत्नीने भारतात शिक्षण घेतलं होतं. अलिकडेच डिसेंबर २०१५मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे इथिओपियाला गेले होते. त्यावेळी दोन्ही देशांमध्ये धोरणात्मक भागीदारी जाहीर करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना इथिओपियाने सर्वोच्च नागरी सन्मान देऊन गौरव केलाय..इथिओपियातील अडुलिस बंदरावर २ हजार वर्षांपूर्वी एक भारतीय व्यापारी उतरला. त्यानं पेरलेल्या बिजांचे वटवृक्ष आजही कर्नाटकच्या जंगलात, गुजरातच्या गीर अभयारण्यात आणि महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यावर असणाऱ्या जंजिराछ्या रुपाने दिसत आहेत. इतिहास असाच संपत नाही तर तो माणसांच्या आणि वास्तूंच्या रुपाने जिवंत राहतो. 