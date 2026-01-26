India EU FTA : खुशखबर ! कार्सच्या किमती आणखी कमी होणार; भारताच्या 'या' डील नंतर कार खरेदी करणाऱ्यांची होणार चांदी

भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील दीर्घकाळ चालणाऱ्या मुक्त व्यापार कराराच्या (FTA) वाटाघाटी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याचे दिसून येत आहे. जर हा करार अंतिम झाला तर त्याचा थेट फायदा भारतीय कार खरेदीदारांना होऊ शकतो. अहवालांनुसार, या करारानुसार, भारत युरोपमधून येणाऱ्या कारवरील जड आयात कर लक्षणीयरीत्या कमी करणार आहे. .सध्या, भारतात पूर्णपणे आयात केलेल्या कारवर ७०% ते ११०% कर आकारला जातो. म्हणूनच BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen आणि Renault सारख्या युरोपियन ब्रँडच्या कार भारतात खूप महाग आहेत. अहवालानुसार, प्रस्तावित भारत-EU FTA या कारवरील कर थेट ४०% पर्यंत कमी करू शकते. उल्लेखनीय म्हणजे, ही कपात १५,००० युरो (अंदाजे १.५-१.६ दशलक्ष रुपये) पेक्षा जास्त आयात किंमत असलेल्या कारवर लागू होईल..अहवालात असेही म्हटले आहे की सुरुवातीला मर्यादित संख्येतील कार्सना या सवलतीचा फायदा होईल, परंतु कालांतराने कर आणखी कमी केला जाऊ शकतो. भविष्यात, हा दर १०% पर्यंत कमी केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे भारतीय बाजारपेठ युरोपियन कार कंपन्यांसाठी अधिक आकर्षक होईल..भारत आणि युरोपियन युनियनमधील हा मेगा व्यापार करार मंगळवारी जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. याला "सर्व करारांची आई" म्हटले जात आहे कारण यामुळे दोन्ही बाजूंमधील व्यापारात लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, विशेषतः अशा वेळी जेव्हा भारतीय निर्यातदार अमेरिकेत उच्च कर आकारत आहेत..Premium|US India Trade Agreement : अमेरिका-भारत व्यापार करार अंतिम टप्प्यात; शुल्क कपातीने द्विपक्षीय संबंधांना नवे बळ. आतापर्यंतची सर्वात मोठी सुरुवातभारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा कार बाजार आहे, परंतु आतापर्यंत तो परदेशी कंपन्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात बंद आहे. टेस्लासारख्या कंपन्याही मोठ्या करांमुळे भारतात प्रवेश करण्यास कचरत आहेत. या प्रस्तावामुळे दरवर्षी अंदाजे २००,००० पेट्रोल आणि डिझेल कारवर ४०% शुल्क लादले जाऊ शकते. भारतातील ऑटो उद्योग उघडण्यासाठी हा आतापर्यंतचा सर्वात आक्रमक उपक्रम मानला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.