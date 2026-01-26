देश

India EU FTA : खुशखबर ! कार्सच्या किमती आणखी कमी होणार; भारताच्या 'या' डील नंतर कार खरेदी करणाऱ्यांची होणार चांदी

Car Import Duty Cut : सुरुवातीला मर्यादित संख्येतील कार्सना सवलत, पुढे कर १०% पर्यंत कमी होऊ शकतो. हा करार भारतातील ऑटो क्षेत्रासाठी आतापर्यंतचा सर्वात मोठा खुला निर्णय मानला जात आहे. भारत जगातील तिसरे मोठे कार मार्केट आहे.
European luxury cars like BMW and Mercedes-Benz displayed at an auto showroom, symbolizing reduced import duties after the India–EU FTA.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील दीर्घकाळ चालणाऱ्या मुक्त व्यापार कराराच्या (FTA) वाटाघाटी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याचे दिसून येत आहे. जर हा करार अंतिम झाला तर त्याचा थेट फायदा भारतीय कार खरेदीदारांना होऊ शकतो. अहवालांनुसार, या करारानुसार, भारत युरोपमधून येणाऱ्या कारवरील जड आयात कर लक्षणीयरीत्या कमी करणार आहे.

India
car
europe
Free trade agreements India

