मदर ऑफ ऑल डील! भारत - EUमध्ये मुक्त व्यापार करारावर सह्या; PM मोदींनी केली घोषणा

भारत आणि युरोपियन संघाच्या मुक्त व्यापार करारावर सह्या झाल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंडिया एनर्जी वीक कार्यक्रमावेळी भारत आणि युरोपियन संघातील व्यापारी कराराला मदर ऑफ ऑल ड़िल्स असं म्हटलं. भारतावर जगाचा विश्वास वाढला आहे. भारत आता एनर्जी डेव्हलपमेंटवर काम करत असून वाहतुकीवरही काम करत असल्याचं मोदी म्हणाले..एनर्जी वीकच्या नव्या एडिशनमध्ये गोव्यात जगातील १२५ देशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत. ऊर्जा सुरक्षा आणि शाश्वत भविष्यावर यामध्ये चर्चा होणार आहे. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारत आणि युरोपियन संघाच्या कराराबाबत मोठी माहिती दिली. जगभरात लोक या कराराची चर्चा मदर ऑफ ऑल डील अशी करतायत. हा करार भारताच्या १४० कोटी लोकांसह युरोपियन संघातील कोट्यवधि लोकांसाठी मोठी संधी घेऊन आल्याचं पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं..१९ वर्षांपूर्वी सुरू झालेली चर्चा, आता निर्णय; भारत EU व्यापारी करारावर आज होणार शिक्कामोर्तब.भारत आणि युरोपियन संघाच्या कराराबाबत मोदी म्हणाले की, हा करार जगातील दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील समन्वयाचं एक उत्तर उदाहरण आहे. हा करार जागतिक जीडीपीच्या जवळपास २५ टक्के आणि जागतिक व्यापाराच्या एक तृतियांश भागाचं प्रतिनिधित्व करतो. सोबतच लोकशाही आणि रूल ऑफ लॉबाबत कटिबद्धता आणखी भक्कम करतो..भारत जगातील मागणीच्या पूर्ततेसाठी चांगल्या संधी उपलब्ध करून देतो. आज जगात पेट्रोलियम प्रोडक्टसच्या टॉप पाच निर्यातदारांमध्ये भारत एक आहे. जगात १५० पेक्षा जास्त देशांमध्ये भारतातून निर्यात होते. भारताची ही ताकद तुमच्यासाठी फायद्याची असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले..भारताची रिफायनिंग क्षमता जगात दोन नंबरला आहे. लवकरच जगात आम्ही एक नंबरवर पोहोचू. ही क्षमता वाढवण्यासाठी आम्ही सातत्यानं प्रयत्न करत आहोत. आमची ही क्षमता गुंतवणूकदारांसाठी मोठी फायद्याची आहे असं पतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं..