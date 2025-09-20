Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर हे नव्या प्रकारचे युद्ध; सरसेनाध्यक्ष, भारताकडून पाकचा निर्णायक पराभव

रांची : ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने नवीन प्रकारच्या युद्धाची सुरुवात केली आहे. या कारवाईदरम्यान प्रत्येक टप्प्यावर भारताने पाकिस्तानचा निर्णायक पराभव केला, असे प्रतिपादन सरसेनाध्यक्ष जनरल अनिल चौहान यांनी केले..हे युद्ध पारंपरिक युद्धांप्रमाणे नव्हते तर ते जमीन, समुद्र, हवाई क्षेत्राबरोबरच विद्युतचुंबकीय व सायबरच्या स्तरावरही लढले गेले, जिथे शत्रू फक्त उपग्रह आणि इलेक्ट्रॉनिक प्रतिमा किंवा गुप्तचरांच्या सिग्नलच्या माध्यमातूनच दिसत होता, असेही त्यांनी सांगितले. येथील राजभवनमध्ये ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर शालेय विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना ते बोलत होते..लोकसेवेचा वसा आय़ुष्यभर जपला.ते म्हणाले, की ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान सीमेपलीकडे नागरी हानी टाळण्यासाठी मध्यरात्री एक वाजता पहिल्यांदा हल्ला करण्यात आला. हे नव्या प्रकारचे युद्ध आहे. आत्तापर्यंत, शत्रूचा प्रदेश काबीज करणे, त्यांच्या नष्ट केलेल्या उपकरणांची संख्या किंवा शत्रू देशाच्या मारलेल्या अथवा कैद केलेल्या सैनिकांच्या संख्येवरून विजय ठरविला जात असे. हे सर्व पारंपरिक युद्ध लढण्याचे मार्ग आहेत. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ मधील आपल्या विजयाचे वैशिष्ट्य़ म्हणजे या हल्ल्यात असलेली अत्याधुनिकता. .रात्रीच्या वेळी लांब अंतरावर अशा प्रकारचे अचूक हल्ले करण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची गरज असते. या कारवाईमधील प्रत्येक टप्प्यावर भारताने पाकिस्तानचा निर्णायक पराभव केला. पाकिस्तानात नागरी हानी टाळण्यासाठी सात मे रोजी मध्यरात्री एक ते दीडच्या दरम्यान पहिला हल्ला करण्यात आला. यापूर्वी भारताने ऑपरेशन बालाकोट राबविले होते. मात्र, त्यावेळी आपल्याकडे उपग्रह प्रतिमा नव्हत्या..‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान मध्यरात्री एक वाजता हल्ला करणे दोन कारणांमुळे शक्य झाले. पहिले म्हणजे आम्हाला आमच्या क्षमतांवर विश्वास होता, दुसरे म्हणजे नागरी हानी टाळण्याचा आमचा हेतू होता. आमच्याकडे पहाटे साडेपाच-सहाला हल्ला करण्याचा पर्याय होता, मात्र नमाजची वेळ असल्याने अनेक नागरिकांचा मृत्यू होण्याची शक्यता होती, ते आम्हाला पूर्णपणे टाळायचे होते,असेही त्यांनी सांगितले..ते म्हणाले, की उरी, बालाकोट हल्ल्यावेळी आपण जमीन, हवाई माध्यम वापरले होते. मात्र, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ मध्ये नवीन रणनीतीचा स्वीकार केला, जी आपल्या यशासाठी आवश्यक होती. ड्रोनचा वापर करण्यात आला. युद्धाचे बदलते स्वरूप आता केवळ संख्याबळ किंवा भूभागाच्या ताब्यापेक्षा तंत्रज्ञानावर अधिक अवलंबून आहे. भारत उपग्रह प्रतिमा, इलेक्ट्रॉनिक पाळत आणि गुप्तचरांचे सिग्नल यांच्या मार्गदर्शनाखाली लांब पल्ल्याच्या अचूक शस्त्रांनी शत्रूच्या प्रदेशात खोलवर हल्ला करू शकतो आणि अनेकदा शत्रूशी थेट दृश्य संपर्क न ठेवता हे साध्य झाले, असेही त्यांनी नमूद केले..सात मे ही तारीख का निवडली?सरसेनाध्यक्ष चौहान म्हणाले, की या हल्ल्यापूर्वी काही काळ शत्रू देशाच्या हवाई हालचालींवर भारताचे लक्ष होते. हवामान स्वच्छ असल्याने व पावसाचा अंदाज नसल्याने सात मे ही तारीख हल्ल्यासाठी निवडली. लष्कर, हवाई दलासह नौदलाचाही यात सहभाग होता. अरबी समुद्रासह जम्मू आणि काश्मीर, पंजाबमध्येही नौदलांचे कमांडो तैनात करण्यात आले होते..Chandrakant Patil : व्हिजन ठेवल्यास समाजाचा सर्वांगीण विकास, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा सल्ला; ‘सकाळ प्लस स्टडीरूम’च्या ई-पेपरचे प्रकाशन.डिजिटल’ सोडून सशस्त्र दलात या!मोबाईल स्क्रीनच्या पलीकडे झेप घ्या, डिजिटल जगाच्या पलीकडे साहसांचा अनुभव घ्या, अशा रोमांचक प्रवासाला निघा, जिथे एक पैसाही खर्च करून पोचता नाही. भारताचा जिवंत भूगोल, इतिहास, विविधतेचा अनुभव घ्या. सशस्त्र दलांत सहभागी होण्याची आकांक्षा बाळगा, असे आवाहन सरसेनाध्यक्ष अनिल चौहान यांनी विद्यार्थ्यांना केले. केवळ सेवेसाठी सशस्त्र दलात येऊ नका तर इतर कोणीही पाहू शकणार नाही, अशा मार्गाने जग पाहण्यासाठी सहभागी व्हा, असेही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.