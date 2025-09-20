देश

Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर हे नव्या प्रकारचे युद्ध; सरसेनाध्यक्ष, भारताकडून पाकचा निर्णायक पराभव

General Anil Chauhan: ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक हल्ले केले आणि नागरिक हानी टाळली. ही युद्धपद्धती पारंपरिक नसून, सायबर, इलेक्ट्रॉनिक आणि उपग्रह मार्गदर्शनावर आधारित होती.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

रांची : ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने नवीन प्रकारच्या युद्धाची सुरुवात केली आहे. या कारवाईदरम्यान प्रत्येक टप्प्यावर भारताने पाकिस्तानचा निर्णायक पराभव केला, असे प्रतिपादन सरसेनाध्यक्ष जनरल अनिल चौहान यांनी केले.

