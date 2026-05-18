Bullet Train Look: 'वेगाची राणी' आली! भगवा रंग अन् फ्युचरिस्टिक डिझाइन... भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनची पहिली झलक समोर

भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनबद्दलची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. सोशल मीडियावर बुलेट ट्रेनचा एक फोटो वेगाने व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये ही हाय-स्पीड ट्रेन आकर्षक केशरी आणि पांढऱ्या रंगात दिसत आहे. ट्रेनचा भविष्यवेधी लूक आणि हाय-स्पीड डिझाइन लक्ष वेधून घेत आहे. हा फोटो समोर येताच, इंटरनेटवरील लोकांनी तिला 'क्वीन ऑफ स्पीड' म्हणायला सुरुवात केली. असा दावा केला जात आहे की, हीच ती ट्रेन आहे जी भारतात बुलेट ट्रेन म्हणून धावेल..चित्रात ट्रेनची अत्यंत आधुनिक आणि वायुगतिकीय रचना दिसून येते. जास्त वेगात असताना हवेचा दाब कमी करण्यासाठी ट्रेनच्या पुढील भागाची रचना आकर्षक पद्धतीने करण्यात आली आहे. केशरी, काळा आणि पांढरा या रंगांच्या मिश्रणामुळे ती इतर गाड्यांपेक्षा वेगळी दिसते. चित्र पाहून लोक म्हणत आहेत की, वंदे भारत ट्रेन आणि बुलेट ट्रेनमध्ये केवळ रंगसंगती सारखी आहे. पण दिसण्याच्या बाबतीत बुलेट ट्रेन सरस आहे..बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा भारतातील सर्वात मोठ्या आणि महत्त्वाकांक्षी वाहतूक प्रकल्पांपैकी एक मानला जातो. असा विश्वास आहे की, एकदा हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर लांब पल्ल्याचा प्रवास पूर्वीपेक्षा अधिक जलद आणि आरामदायी होईल. हाय-स्पीड रेल्वे नेटवर्कला भारताच्या पायाभूत सुविधांचा एक नवा चेहरा मानले जाते. मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर १५ ऑगस्ट २०२७ रोजी कार्यान्वित होणार आहे. .एकदा कार्यान्वित झाल्यावर, या ट्रेनमुळे दोन प्रमुख शहरांमधील प्रवासाचा वेळ सुमारे दोन तासांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पांतर्गत बोगदा बांधण्यासाठी, नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (NHSRCL) मुंबईच्या पूर्व उपनगरातील विक्रोळी येथे पहिल्या टनेल बोरिंग मशीनचे (TBM) कटरहेड खाली उतरवल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनची पहिली झलक समोर आली आहे..फोटो व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर लोक उत्साहाने प्रतिक्रिया देत आहेत. काही युझर्स याला 'भारताचा अभिमान' म्हणत आहेत, तर काहींच्या मते भारतीय रेल्वेने आता पूर्णपणे हाय-टेक युगात प्रवेश केला आहे. अनेकांना ट्रेनचा भगवा रंगही आवडत आहे. एका युझरने लिहिले, "ही बुलेट ट्रेन प्रवासाचा अर्थच बदलून टाकेल." दुसऱ्या एका युझरने लिहिले, "भाडे किती असेल?" तर आणखी एका युझरने लिहिले, "जनरल डब्यांमध्ये सुधारणा करा आणि बुलेट ट्रेनसुद्धा सुरू करा."