North India Flood : अतिवृष्टीचा कहर ! अनेक राज्यांत पूरस्थिती, हजारो गावे बुडाली; लाखो हेक्टर शेतीचे नुकसान, आजही पावसाचा अलर्ट

उत्तर भारतातील उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात आणि पंजाबसह अनेक राज्यांत अतिवृष्टीमुळे भीषण पूरस्थिती निर्माण झाली आहे.हजारो गावे पाण्यात बुडाली असून लाखो हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे; पंजाबमध्ये आतापर्यंत ४६ जणांचा मृत्यू झाला आहे.हवामान विभागाने राजस्थान, गुजरातसह उत्तर भारतातील अनेक राज्यांत पुढील काही दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे..India Floods Update: उत्तर भारतातील अनेक राज्यांत अतिवृष्टीने मोठे नुकसान झाले आहे. हजारो गावे पुरात बुडाली आहेत. सर्वत्र निसर्गाच्या कोपामुळे वि्ध्वंस झाला आहे. उत्तर प्रदेशात यमुना आणि गंगा दुथडी भरून वाहत आहेत, मथुरेत परिस्थिती अशी आहे की रस्त्यांवर बोटी वाहू लागल्या आहेत, प्रयागराज आणि वाराणसीमध्ये गंगा नदीच्या पाण्याची पातळी वाढत आहे, हरियाणातील अनेक शहरांनाही पुराचा तडाखा सहन करावा लागत आहे..राजस्थानमध्ये नेहमीच पाण्याची कमतरता असते, परंतु यावेळी राजस्थानमध्येही ढग स्थिरावले आहेत, राजस्थानातील अनेक शहरांमध्ये मुसळधार पाऊस पडत आहे, उदयपूर आणि धोलपूरमध्ये रस्त्यांना नद्यांचे स्वरुप आले आहबे. सर्वत्र लोक पाण्यात अडकले आहेत, जणू काही समुद्र शहरांमध्ये शिरला आहे अशी अवस्था झाली आहे. .गुजरातमधील अनेक शहरांमध्येही पुराचे पाणी आहे, बनासकांठा आणि वलसाड सारख्या शहरांमध्ये पाणी शिरले आहे, शहरांमध्ये पूरसदृश परिस्थिती आहे, रस्ते तलावात रूपांतरित झाले आहेत आणि सखल भागांत मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले आहे. एवढेच नाही तर गुजरातमध्ये आणखी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे..चिखल पाहून कार्यकर्त्याच्या खांद्यावर बसले खासदार, पूरग्रस्त भागाची केली पाहणी; VIDEO VIRAL.पंजाबमध्येही निसर्गाने कहर केला आहे, पंजाबमधील सर्व २३ जिल्हे भीषण पुराच्या विळख्यात सापडले आहेत. सुमारे दोन हजार गावे पुरात बुडाली आहेत. पुरामुळे आतापर्यंत ४६ जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे तर एक लाख ७५ हजार हेक्टरवरील पिके उद्ध्वस्त झाली आहेत. या विध्वंस आणि दुर्घटनेदरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ९ सप्टेंबर रोजी पंजाबमधील गुरुदासपूरला भेट देतील आणि पूरग्रस्तांना भेटतील..हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार उत्तर गुजरात आणि लगतच्या नैऋत्य राजस्थानवरील दाबाच्या प्रभावामुळे, ८ सप्टेंबरपर्यंत राजस्थान आणि गुजरातमध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. राजस्थान आणि दक्षिण गुजरातमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी, आज उत्तराखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश आणि मेघालय, तामिळनाडूमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.