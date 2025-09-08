देश

North India Flood : अतिवृष्टीचा कहर ! अनेक राज्यांत पूरस्थिती, हजारो गावे बुडाली; लाखो हेक्टर शेतीचे नुकसान, आजही पावसाचा अलर्ट

Heavy Rainfall Alert : बनासकांठा आणि वलसाड सारख्या शहरांमध्ये पाणी शिरले आहे, शहरांमध्ये पूरसदृश परिस्थिती आहे, रस्ते तलावात रूपांतरित झाले आहेत आणि सखल भागांत मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले आहे.
Heavy Rainfall Alert

Flood-hit city streets in North India where boats are being used for rescue operations amid rising water levels

Yashwant Kshirsagar
  1. उत्तर भारतातील उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात आणि पंजाबसह अनेक राज्यांत अतिवृष्टीमुळे भीषण पूरस्थिती निर्माण झाली आहे.

  2. हजारो गावे पाण्यात बुडाली असून लाखो हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे; पंजाबमध्ये आतापर्यंत ४६ जणांचा मृत्यू झाला आहे.

  3. हवामान विभागाने राजस्थान, गुजरातसह उत्तर भारतातील अनेक राज्यांत पुढील काही दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे.

India Floods Update: उत्तर भारतातील अनेक राज्यांत अतिवृष्टीने मोठे नुकसान झाले आहे. हजारो गावे पुरात बुडाली आहेत. सर्वत्र निसर्गाच्या कोपामुळे वि्ध्वंस झाला आहे. उत्तर प्रदेशात यमुना आणि गंगा दुथडी भरून वाहत आहेत, मथुरेत परिस्थिती अशी आहे की रस्त्यांवर बोटी वाहू लागल्या आहेत, प्रयागराज आणि वाराणसीमध्ये गंगा नदीच्या पाण्याची पातळी वाढत आहे, हरियाणातील अनेक शहरांनाही पुराचा तडाखा सहन करावा लागत आहे.

