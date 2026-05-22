भारत-घाना : स्वातंत्र्याच्या आधीपासून घट्ट मैत्री, दुराव्यानंतर आजही जपलीय

गोल्ड कोस्ट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या घानाला ६ मार्च १९५७ रोजी ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य मिळालं होतं. घाना हा सहारा उपसहाराच्या दक्षिणेकडचा पहिला ब्रिटिश देश होता जो ब्रिटिश साम्राज्यातून मुक्त झाला होता. स्वातंत्र्याच्या सोहळ्यात क्वामे न्क्रुमा यांनी सांगितलं की, आफ्रिकेचं स्वातंत्र्य आणि एकता आता अपरिहार्य आहे. तेव्हा भारतात दिल्लीत नेहरूंच्या भावनाही एक मित्र मुक्त झाल्याच्या होत्या. India Ghana friendship stayed strong despite military rule and diplomatic distance.स्वातंत्र्य मिळण्याआधीच धरलेला हातभारताने घानाला स्वातंत्र्य मिळण्याआधीच मैत्री केली होती. घानाला स्वातंत्र्य १९५७ मध्ये मिळालं, पण त्याआधी चार वर्षे १९५३मध्ये भारताने अक्रामध्ये कार्यालय उघडलं होतं. राजनैतिक दूरदृष्टी म्हणून नव्हे तर भारताने घेतलेली ती एक भूमिका होती.घानाच्या स्वातंत्र्याआधीच एक संकट ओढावलं होतं. दक्षिण आफ्रिकेचे पंतप्रधान जे जी स्ट्रिजडम यांनी ब्रिटीश राष्ट्रकुलाच्या बैठकीत म्हटलं होतं की, गोल्ड कोस्ट हे राजकीयदृष्ट्या अपरिपक्व आहे आणि अद्याप स्वातंत्र्यासाठी तयार नाही. यावर पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी थेट प्रत्युत्तर दिलं होतं. नेहरूंनी भारताचे मुत्सद्दी व्ही के कृष्ण मेनन यांना पाठवलं होतं. घानाच्या स्वातंत्र्यासाठी भारतानं उघड भूमिका घेत बाजू मांडली आणि घाना स्वतंत्र झाला. न्क्रुमा हे कधीच विसरले नाहीत..न्क्रुमा आणि नेहरून्क्रुमा आणि नेहरू यांच्यातले संबंध १९५७ नंतर आणखी दृढ झाले. दोघेही साम्राज्यवादाच्या विरोधात होते. शीतयुद्धात अमेरिका-रशिया द्विध्रुवीय जगाची चीड दोघांना होती. अशा वेळी नव्याने जे देश स्वतंत्र झाले आहेत त्यांनी स्वतंत्र मार्ग शोधावा असं दोघेही मानत होते..१९५८ मध्ये न्क्रुमा यांनी भारताला ऐतिहासिक भेट दिली. स्वतंत्र झालेल्या भारताच्या भेटीवर येणारे ते पहिले आफ्रिकन नेते होते. नेहरूंनी म्हटलं होतं की, आफ्रिकेतील नव्या देशांचे आम्हाल विशेष आकर्षण आहे. दोन्ही देशांसाठी ही मैत्री लाभदायी ठरेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली होती..अलिप्ततावादी चळवळीच्या स्थापनेत दोन्ही देशांनी भाग घेतला होता. नासेर, तितो, सुकार्नो हे सोबत होते. घाना आणि भारत या जागतिक चळवळीचे संस्थापक सदस्य बनले. अक्रामध्ये 'जवाहरलाल नेहरू रोड' आणि दिल्लीत 'क्वामे न्क्रुमा मार्ग' या दोन्ही देशांच्या संबंधाची आठवण करून देतो..RAW चे जनक घानातभारत आणि घानाचं नातं हे केवळ भाषणांपुरतं नव्हतं. गुप्त आणि व्यावहारिक असं परिमाणही होतं. इतिहासाच्या पानात याची नोंद क्वचितच होते. घाना स्वतंत्र झाला तेव्हा देशात ४ हजार सरकारी अधिकारी होते. मात्र त्यापैकी फक्त ४५ टक्केच जागा घाना स्वत: भरू शकत होते. ८०० ब्रिटिश तज्ज्ञ मायदेशी परतल्यानं घानातील प्रशासन चालवायला माणसांची कमतरता होती. तेव्हा न्क्रुमांनी नेहरूंकडं मदत मागितली. या मदतीच्या विनंतीला मान देत नेहरूंनी घानात शिक्षक, डॉक्टर, कृषीतज्ज्ञ, रेडिओ अभियंते पाठवले होते..न्क्रुमांना देशाची स्वत:ची अशी बाह्य गुप्तचर संस्था (फॉरेन सर्व्हिस रिसर्च ब्युरो) उभा करायची होती. तेव्हा नेहरूंकडे पुन्हा मदत मागितली. नेहरूंनी घानामध्ये रामनाथ काव यांना पाठवलं. याच रामनाथ काव यांनी १९६८मध्ये भारताची बाह्य गुप्तचर संस्था रॉ स्थापन केली..रामनाथ काव यांनी घानाची संपूर्ण गुप्तचर यंत्रणा फक्त एक वर्षात उभा केली. त्यांच्या दोन अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिलं. काव यांच्यानंतर के संकरन नायर हे भारतीय अधिकारी तिथे आले. त्यांनी काव यांचं काम पुढे नेलं. हवाई दलाच्या उभारणीसाठीही भारताने घानाला तेव्हा मदत केली होती. एका देशाचं गुप्तचर खातं कोण उभा करतं याची नोंद सहसा कोणत्या इतिहासात होत नाही. मात्र घाना आणि भारताच्या नात्यात असं एक पर्व आहे जे दोन्ही देशांच्या विश्वासाची खोली दाखवतं..१९६६ चा धक्का आणि दीर्घ शांतताघानात १९६६मध्ये लष्करी उठाव झाला होता. न्क्रुमांना सत्तेतून हटवण्यात आलं होतं. न्क्रुमा परदेशात असताना हा उठाव झाला आणि ते कधी परत येऊच शकले नाहीत. या घटनेनंतर भारत घाना संबंधावर परिणाम झाला. न्क्रुमा यांच्याशी असलेलं नातं बंडामुळे बिघडलं.२००२ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष जॉन कुफूर यांनी भारत दौरा केल्यानं घानाशी संबंध पुन्हा पूर्ववत झाले. पुढे २००८मध्ये भारतानं घानाला ६० दशलक्ष डॉलर्सचं कर्ज देत ज्युबिली हाऊस या राष्ट्रपती भवनाचं बांधकाम केलं. स्वातंत्र्याआधी ज्या देशाला साथ दिली त्याच देशाच्या राष्ट्रपती भवनाच्या उभारणीतही महत्त्वाची भूमिका भारताने बजावली..UPI ते लस केंद्रअलिकडेच जुलै २०२५मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घाना दौऱ्यावर गेले होते. गेल्या ३० वर्षांत पहिल्यांदाच भारतीय पंतप्रधानांचा हा घाना दौरा होता. त्यांनी न्क्रुमा यांच्या स्मारकावर पुष्पांजली वाहिली. घानाच्या संसदेत भाषणही केलं. राष्ट्राध्यक्ष महामा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा घानाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना देऊन गौरव केला..भारत आणि घानाने सर्वसमावेशक भागिदारी जाहीर केली आहे. सध्या दोन्ही देशातला व्यापार ३.१ अब्ज डॉलर्स इतका असून पुढच्या पाच वर्षात ६ अब्ज लक्ष्य आहे. घानातून भारतात सोनं, कोको, काजू, लाकूड यांची आयात होते. तर भारतातून औषधे, यंत्रसामग्री, वाहनांची निर्यात केली जाते. घानाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी भारताचं युपीआय पेमेंट मॉडेल आणण्याचा निर्णय झालाय. आरोग्यासाठी घानात एक लस उत्पादन केंद्र उभारण्याची घोषणा झालीय. आजघडीला घानात १५,००० भारतीय राहतात. तर भारताने ९०० प्रकल्पांमध्ये २ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. 