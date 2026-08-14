पाकिस्तान, श्रीलंका ते अमेरिका... जगभरातील लोक भारताकडे कसं बघतात? सर्वात मोठा सर्व्हे समोर

स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर भारताची जगभरातील प्रतिमा नेमकी कशी आहे, याचा अंदाज एका नव्या सर्वेक्षणातून आला आहे. प्यू रिसर्च सेंटरने 36 देशांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात भारताबाबतची मतं काहीशी संमिश्र असली, तरी अनेक देशांमध्ये भारताकडे सकारात्मक नजरेने पाहिलं जात असल्याचं समोर आलं आहे. फेब्रुवारी ते मे २०२६ दरम्यान झालेल्या या सर्वेक्षणात ४२ हजारांहून अधिक लोक सहभागी झाले होते. सहभागी देशांमध्ये भारताबद्दल सरासरी ४५ टक्के लोकांचं मत सकारात्मक होतं, तर ४१ टक्के लोकांनी भारताबाबत नकारात्मक मत व्यक्त केलं आहे..सर्वाधिक लोकप्रियता कोणत्या देशात?भारताबद्दल सर्वाधिक सकारात्मक मत श्रीलंकेत पाहायला मिळालं. तिथे तब्बल ७९ टक्के लोकांनी भारताबद्दल अनुकूल मत व्यक्त केलं. विशेष म्हणजे, ६३ टक्के श्रीलंकन नागरिकांनी भारताला आपल्या देशाचा महत्त्वाचा मित्रदेश मानलं. २०२४ मध्ये भारताबद्दल सकारात्मक मत असणाऱ्यांचं प्रमाण ६५ टक्के होतं. श्रीलंकेतील आर्थिक संकटाच्या काळात भारताने केलेली मदत आणि दोन्ही देशांमधील सुधारलेले संबंध यामागचं एक महत्त्वाचं कारण मानलं जात आहे..पाकिस्तानात चित्र काय?भारताबद्दल सर्वात नकारात्मक मत पाकिस्तानमध्ये दिसून आलं. सर्वेक्षणात सहभागी तब्बल ९१ टक्के पाकिस्तानी नागरिकांनी भारताबद्दल प्रतिकूल मत व्यक्त केलं, तर फक्त ७ टक्के लोकांनी सकारात्मक मत दिलं. दोन्ही देशांमधील दीर्घकाळापासूनचे तणावपूर्ण संबंध पाहता हा निकाल फारसा आश्चर्यकारक मानला जात नाही. तुर्की आणि वेस्ट बँक-ईस्ट जेरुसलेममध्येही भारताबद्दल सकारात्मक मताचं प्रमाण तुलनेने कमी राहिलं..अमेरिकेत मतं विभागलीअमेरिकेत भारताबाबतचं चित्र मात्र जवळपास दोन भागांत विभागलेलं आहे. ४५ टक्के अमेरिकन नागरिकांनी भारताबद्दल सकारात्मक मत व्यक्त केलं, तर ५० टक्के लोकांचा दृष्टिकोन नकारात्मक राहिला आहे. २०२३ मध्ये भारताबद्दल सकारात्मक मत असणाऱ्यांचं प्रमाण ५१ टक्के होतं. भारताचा जागतिक प्रभाव वाढतोय का, असं विचारल्यावर ३० टक्के अमेरिकन नागरिकांनी तो वाढत असल्याचं सांगितलं. तर ५४ टक्के लोकांच्या मते भारताचा प्रभाव जवळपास स्थिर आहे..इतर देशांमध्ये काय चित्र?केनिया आणि ब्रिटनमध्ये ७१ टक्के, जर्मनीत ६३ टक्के, इस्रायलमध्ये ६० टक्के आणि इटलीत ५६ टक्के लोकांनी भारताबद्दल सकारात्मक मत व्यक्त केलं. जपान, सिंगापूर, इंडोनेशिया आणि थायलंडमध्येही भारताला चांगला प्रतिसाद मिळाला. एकूणच, या सर्वेक्षणातून भारताची प्रतिमा प्रत्येक देशात सारखी नसल्याचं स्पष्ट होतंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.