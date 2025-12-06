मोदी सरकारने भंगार विकून कमावली मोठी रक्कम; नेमका आकडा वाचून तुम्हीही थक्क व्हाल...

काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारकडून सरकारी कार्यालयात स्वच्छता अभियान राबवण्यात आलं होतं. याअंतर्गत सरकारनं भंगार विकून मोठी रक्कम कमावली आहे. २ ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान ही मोहीम राबवण्यात आली होती. यावेळी वर्षानुवर्ष पडलेले सामान, फाईल्स, लोखंडासह इत्यादी वस्तू विकण्यात आल्या. मीडिया रिपोर्टनुसार, यातून सरकारने जवळपास ८०० कोटी रुपये कमावले. त्यामुळे ही स्वच्छता मोहिम सरकारसाठी चांगली फायद्याची ठरली..देशभरात राबवण्यात आलेल्या या स्वच्छता अभियानाचा आणखी एक फायदा झाला. तो म्हणजे सरकारी कार्यालयाची जमीन मोकळी झाली. या भंगारामुळे सरकारी कार्यालयाचा मोठा भाग गुंतला गेला होता. मात्र, हा भाग आता खाली झाला. या जागेचा वापर सरकारची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी होईल, असं एका अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. या स्वच्छता मोहीमेत एकूण २९ लाख जुन्या फाईल्स नष्ट करण्यात आल्या. यातील महत्त्वाची माहिती डिजिटल स्वरूपात जतन केली जाईल, असंही अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आलं..Farmer News: महत्त्वाची बातमी! शेतकऱ्यांना ११ लाख क्विंटल रब्बी पिकांचे बियाणे वाटप करण्याचा निर्णय, राज्य सरकारची मोठी घोषणा.यापूर्वी २०२१ ते २०२४ दरम्यानही अशाप्रकारे स्वच्छता अभियान राबवण्यात आलं होतं. त्यावेळी सरकराने एकूण ४१०० कोटी रुपयांचा महसूल गोळा केला होता. विशेष म्हणजे यंदा हे अभियान केवळ मंत्रालय किंवा मोठ्या सरकारी कार्यालयापूरतं मर्यादित न ठेवता देशभरातील सर्वच सरकारी कार्यालयात राबवण्यात आलं होतं. या उपक्रमात केंद्र सरकारच्या एकूण ८४ मंत्रालयांनीही सहभाग घेतला होता..CM Mohan Yadav: सीएम डॉ. मोहन यांनी अन्नदात्याला दिला मोठा दिलासा; १.३३ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात २३३ कोटी रुपये हस्तांतरित.यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी प्रतिक्रिया दिली. ''या उपक्रमामुळे सार्वजनिक सेवांमध्ये पारदर्शकता, वेग आणि कार्यक्षमता वाढेल. गेल्या वेळी आम्ही १३७.८६ लाख जुन्या फाईल्स नष्ट केल्या केल्या होत्या. तसेच १२ लाखहून अधिक ठिकाणं स्वच्छता करण्यात आली होती. यंदाही आम्ही अशाचप्रकारे सफाई केली आहे. यातून सरकारला आर्थिक फायदाही झाला आहे, असे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.