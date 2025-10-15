देश

Global Climate Summit: 'संसाधनांच्या तीव्र कमतरतेकडे लक्ष द्या'; जागतिक हवामान परिषदेसाठी भारताची भूमिका; ‘प्री कॉप-३०’साठी उपस्थिती

India climate action: ब्राझिलियामध्ये झालेल्या ‘प्री-कॉप ३०’ बैठकीदरम्यान ‘ग्लोबल स्टॉक टेक’च्या (जीएसटी) सत्राला संबोधित करताना केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी भारताची भूमिका मांडली. ‘‘पर्यावरणविषयक गरजा आणि सतत पुनरावलोकन करण्याचा काळ आता संपला आहे.
India’s delegation at Pre-COP30 climate meeting emphasizes urgent attention to resource scarcity and sustainable climate strategies.

सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली: ब्राझीलमध्ये होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान परिषदेमध्ये विकसनशील देशांना हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी आणि हरितगृह वायू उत्सर्जनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संसाधनांच्या तीव्र कमतरतेवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, अशी भूमिका भारताने घेतली आहे.

