Global Climate Summit: 'संसाधनांच्या तीव्र कमतरतेकडे लक्ष द्या'; जागतिक हवामान परिषदेसाठी भारताची भूमिका; ‘प्री कॉप-३०’साठी उपस्थिती

नवी दिल्ली: ब्राझीलमध्ये होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान परिषदेमध्ये विकसनशील देशांना हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी आणि हरितगृह वायू उत्सर्जनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संसाधनांच्या तीव्र कमतरतेवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, अशी भूमिका भारताने घेतली आहे. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.ब्राझिलियामध्ये झालेल्या ‘प्री-कॉप ३०’ बैठकीदरम्यान ‘ग्लोबल स्टॉक टेक’च्या (जीएसटी) सत्राला संबोधित करताना केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी भारताची भूमिका मांडली. ‘‘पर्यावरणविषयक गरजा आणि सतत पुनरावलोकन करण्याचा काळ आता संपला आहे. संवाद महत्त्वाचा आहे; परंतु कृती अनिवार्य आहे,’’ असे ते म्हणाले..ते पुढे म्हणाले, ‘‘आपण आता महत्त्वाकांक्षी हवामान बदलांवरील उपायांची अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला पाहिजे. विकसनशील देशांना अनुकूल वातावरणासाठी आवश्यक असलेल्या संसाधनांची कमतरता आहे. त्यामुळे या कमतरतेवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. ‘जीएसटी’च्या माध्यमातून उद्दिष्ट पूर्ण करणे आणि त्यासाठी कृती करणे आवश्यक आहे. जागतिक स्तरावर योग्य चर्चा होण्याची गरज असून, वैज्ञानिक मूल्यमापनांचा समावेश करण्यासाठी कोणतीही घाई होऊ नये. काटेकोरपणा, अचूकता आणि ठाम निर्धार या तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे आणि सर्व संबंधित स्रोतांकडून योग्य विचार केला पाहिजे.’’.भूपेंद्र यादव यांनी ‘प्री-कॉप’ बैठकीदरम्यान संयुक्त राष्ट्र हवामान प्रमुख सायमन स्टील, ‘कॉप-३०’चे अध्यक्ष आंद्रे कोर्रा दो लागो आणि युरोपिय महासंघाचे हवामान कृती आयुक्त वॉपके हुक्स्ट्रा यांची भेट घेतली. हुक्स्ट्रा यांच्यासोबतच्या चर्चेत दोन्ही नेत्यांशी भारत-युरोपीय महासंघातील हवामान भागीदारी पुढे नेण्याचे आणि ऊर्जासुरक्षेला चालना देण्याच्या मार्गांवर चर्चा केली, असे यादव यांनी सांगितले..भारताच्या नेतृत्वाची आणि अक्षय्य ऊर्जेतील उल्लेखनीय प्रगतीची दखल घेतल्याबद्दल त्यांचे आभार. हवामान सहकार्य, ऊर्जासुरक्षा आणि अनुकूलन उपाय यांना बळकटी देऊन पॅरिस कराराची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यावर भर देण्याची गरज आहे.- भूपेंद्र यादव, पर्यावरणमंत्री (‘एक्स’वर).Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.‘ग्लोबल स्टॉक टेक’ काय आहे?‘ग्लोबल स्टॉक टेक’ म्हणजे २०१५ च्या पॅरिस करारांतर्गत एक नियमित पुनरावलोकन प्रक्रिया आहे. जागतिक तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी जगाने केलेल्या सामूहिक प्रगतीचे मूल्यमापन करते. दर पाच वर्षांनी आयोजित करण्यात येणाऱ्या या प्रक्रियेत देशांनी हवामान नियंत्रणा आणि वित्तीय बाबींवर केलेल्या कारवायांचे परीक्षण केले जाते आणि त्यांच्या भविष्यातील हवामान नियंत्रणासाठीची बांधिलकी अधिक मजबूत करण्यासाठी मार्गदर्शन केले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.