India Toll Hike April 1 : राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोलदरात एप्रिलपासून वाढ; राज्यातील नऊ महामार्गांवर दरवाढीचा निर्णय, वाहनचालकांना किती मोजावे पैसे लागणार!

बंगळूर : देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल दरांमध्ये एक एप्रिलपासून वाढ होणार (India Toll Hike April 1) असून, वाहनचालकांना पुन्हा एकदा अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे. राज्यातील नऊ महामार्गांवर ही टोल वाढ असेल. टोलदर वाढीचा दर सुमारे ४ ते ५ टक्क्यांच्या दरम्यान असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. ही दरवाढ मोटार, बस, ट्रक यांसह सर्व प्रकारच्या वाहनांना लागू होणार आहे. .महामार्गांच्या देखभाल, दुरुस्ती आणि विकासासाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, यामुळे रोज महामार्गाचा वापर करणाऱ्या प्रवाशांना तसेच वाहतूक क्षेत्राला आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, फास्टॅग वापरकर्त्यांसाठीही काही महत्त्वाचे बदल लागू करण्यात येणार आहेत. फास्टॅग खात्यात पुरेशी शिल्लक नसल्यास किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे व्यवहार अयशस्वी झाल्यास दुप्पट टोल आकारण्याचा नियम अधिक कडकपणे अंमलात आणला जाणार आहे..महामार्गांवर डिजिटल पेमेंटला अधिक प्राधान्य दिले जात आहे. फास्टॅग आणि यूपीआयद्वारे व्यवहारांची सुविधा अधिक मजबूत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे टोल नाक्यांवरील गर्दी कमी होण्यास मदत होईल..बंगळूर-म्हैसूर एक्स्प्रेसवे सुरू झाल्यापासून टोल दरात अनेक वेळा बदल केले आहेत. एक एप्रिल २०२३ रोजी टोल वसुली सुरू झाल्यापासून ही चौथी दरवाढ आहे. जून २०२३ मध्ये केलेली सुमारे २२ टक्क्यांची वाढ सार्वजनिक विरोधानंतर मागे घेतली होती. मात्र, अधिकाऱ्यांनी दरवर्षी सुमारे पाच टक्के वाढ करण्याचा निर्णय कायम ठेवला असून यंदाही त्यानुसार दरवाढ लागू केली आहे..टोल वाढ होणारे राज्यातील नऊ प्रमुख मार्ग असे :एनएच-४८ : बंगळूर-तुमकूर-हावेरी-बेळगाव (मुंबई मार्ग)एनएच-२७५ : बंगळूर-म्हैसूर एक्स्प्रेसएनएच-४४ : बंगळूर-हैदराबादएनएच-७५ (पश्चिम) : बंगळूर-हासन-मंगळूरएनएच-७५ (पूर्व) : बंगळूर-होसकोटे-कोलारएनएच-६६ : मंगळूर-उडुपी-कुंदापूरएनएच-५०/५२ : विजापूर-होस्पेट-चित्रदुर्गएनएच-१५० ए : हिरियूर-बळ्ळारी-जेवर्गीएनएच-७६६ : म्हैसूर-गुंडलूपेट.