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Illegal Immigrants India : नक्षलवादानंतर आता घुसखोरांवर सर्जिकल स्ट्राईकची तयारी, अमित शहा यांनी बोलावली मोठी बैठक

Amit Shah Meeting : या बैठकीत घुसखोरांची ओळख पटवणे आणि त्यांना देशाबाहेर पाठवण्याची रणनीती ठरणार आहे. IB, RAW, NIA, BSF, SSB यांसारख्या केंद्रीय संस्थांचे प्रमुखही बैठकीत सहभागी होणार आहेत.
Union Home Minister Amit Shah

Union Home Minister Amit Shah

esakal

Yashwant Kshirsagar
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Government Targets Networks Supporting Illegal Immigrants : देशभरातून नक्षलवादाचे यशस्वीपणे उच्चाटन केल्यानंतर,केंद्र सरकार आता अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने आपल्या पुढील मोठ्या मोहिमेची म्हणजेच बेकायदेशीर घुसखोरांविरूद्धच्या व्यापक कारवाईची तयारी करत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बेकायदेशीर स्थलांतरांची ओळख पटवणे, त्यांना परत पाठवणे आणि त्यांच्यासाठी आधारभूत ठरणाऱ्या यंत्रणेला (सपोर्ट इकोसिस्टम) नष्ट करणे यासाठी एक भक्कम रणनीती आखण्याकरिता उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे.

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