Illegal Immigrants India : नक्षलवादानंतर आता घुसखोरांवर सर्जिकल स्ट्राईकची तयारी, अमित शहा यांनी बोलावली मोठी बैठक

Government Targets Networks Supporting Illegal Immigrants : देशभरातून नक्षलवादाचे यशस्वीपणे उच्चाटन केल्यानंतर,केंद्र सरकार आता अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने आपल्या पुढील मोठ्या मोहिमेची म्हणजेच बेकायदेशीर घुसखोरांविरूद्धच्या व्यापक कारवाईची तयारी करत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बेकायदेशीर स्थलांतरांची ओळख पटवणे, त्यांना परत पाठवणे आणि त्यांच्यासाठी आधारभूत ठरणाऱ्या यंत्रणेला (सपोर्ट इकोसिस्टम) नष्ट करणे यासाठी एक भक्कम रणनीती आखण्याकरिता उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे..सर्व राज्यांच्या पोलीस महासंचालकांची ९ जुलै २०२६ रोजी एक महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत इंटेलिजन्स ब्युरो (IB), रॉ (RAW), नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (NIA), बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स (BSF) आणि सशस्त्र सीमा बल (SSB) यांसारख्या केंद्रीय संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारीही सहभागी होणार आहेत. या बैठकीचा अजेंडा केवळ घुसखोरांची ओळख पटवणे आणि त्यांना परत पाठवणे यापुरता मर्यादित नाही. देशभरातील बेकायदेशीर स्थलांतरितांना आश्रय, बनावट कागदपत्रे, रोजगार आणि वाहतुकीची सुविधा पुरवणाऱ्या संपूर्ण जाळ्याचा शोध घेणे आणि त्यावर कठोर कारवाई करणे यावर या बैठकीत भर दिला जाईल..सरकारी सूत्रांनी यावर जोर दिला आहे की, बेकायदेशीर घुसखोरी ही केवळ सीमेवरील समस्या नसून ते एक खोलवर रुजलेले अंतर्गत आव्हान आहे. घुसखोरांना महानगरे आणि औद्योगिक शहरांसह विविध राज्यांमध्ये स्थायिक होण्यास मदत करणारी एक सुसंघटित यंत्रणा (इकोसिस्टम) तयार झाली आहे. हे जाळे नष्ट करण्यासाठी समन्वित उपाययोजनांवर या बैठकीत चर्चा केली जाईल..गेल्या वर्षी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात, घुसखोरीमुळे सीमावर्ती भागांत होणाऱ्या लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांकडे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठीचा गंभीर धोका म्हणून लक्ष वेधले होते. त्यानंतर, गृह मंत्रालयाने सीमावर्ती प्रदेशांमधील तसेच प्रमुख शहरांमधील जमिनीवरील परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती प्रकाश श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती..India Pakistan Border Security : पाकिस्तान, बांगलादेश सीमेवर ६ हजार किमीची भींत, शत्रुला रोखण्यासाठी गृहमंत्री अमित शाहांकडून नव्या प्रकल्पाची घोषणा.अधिकाऱ्यांचे असे मत आहे की, राज्यांच्या पातळीवर विखुरलेल्या स्वरूपात केल्या जाणाऱ्या कारवायांपेक्षा नक्षलवादविरोधी यशस्वी मोहिमेप्रमाणेच एक एकत्रित आणि देशव्यापी मोहीम राबवणे आवश्यक आहे. ९ जुलैच्या बैठकीत रणनीती अंतिम झाल्यानंतर, बेकायदेशीर घुसखोरांची ओळख पटवून त्यांना परत पाठवण्यासाठी एक मोठी देशव्यापी मोहीम सुरू होण्याची अपेक्षा आहे..राष्ट्रीय सुरक्षा जपण्याच्या आणि देशाचा लोकसंख्याशास्त्रीय समतोल राखण्याच्या आपल्या ठाम वचनबद्धतेचा सरकारने पुनरुच्चार केला आहे. या नवीन उपक्रमाकडे भारताच्या अंतर्गत सीमा सुरक्षित करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक निर्णायक पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.