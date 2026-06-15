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India Innovates 2026: भारत समस्यांवर उपाय शोधणारा देश; फ्रान्समध्ये पंतप्रधानांचे प्रतिपादन, ‘भारत इनोव्हेट्स २०२६’ सुरू

India France innovation partnership 2026 summit: ‘भारत इनोव्हेट्स २०२६’मधून तंत्रक्रांतीला नवी चालना; तरुण उद्योजक, एआय व उपग्रह तंत्रज्ञानाच्या बळावर भारत-जगासाठी उपाय शोधताना
India Driving Solutions for the World, PM Declares at France Innovation Summit

India Driving Solutions for the World, PM Declares at France Innovation Summit

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नीस (फ्रान्स) : ‘‘आजचा भारत केवळ जागतिक तंत्रज्ञानाचा ग्राहक राहिलेला नाही, तर तो जगातील गुंतागुंतीच्या समस्यांवर उपाय शोधणारा आणि मानवतेचे कल्याण करणारा देश बनला आहे,’’ असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी केले. फ्रान्समधील नीस शहरात आयोजित ‘भारत इनोव्हेट्स २०२६’ या परिषदेत बोलताना त्यांनी भारतीय तरुणांच्या कौशल्याचे आणि तंत्रक्रांतीचे जोरदार कौतुक केले.

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