India Israel FTA : भारत-इस्राईल मैत्रीचे नवे पर्व सुरू, महाराष्ट्राला महासंधी; ऐतिहासिक मुक्त व्यापार कराराच्या अटी-शर्तींवर स्वाक्षरी

Summaryभारत आणि इस्राईलने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार कराराच्या (FTA) अटी-शर्तींवर अधिकृत स्वाक्षरी केली.या करारामुळे कृषी, संरक्षण, अवकाश, एआय, आयटी व स्टार्टअप क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे.भारतीय शेतकरी, मच्छिमार आणि उद्योगांसाठी इस्राईलची बाजारपेठ अधिक खुली होणार आहे. .तेल अवीव (इस्राईल), ता. २० - भारत-इस्राईलदरम्यानच्या एेतिहासिक मुक्त व्यापार कराराच्या (फ्री ट्रेड अँग्रीमेंट) अटी-शर्तींवर आज उभय देशांमध्ये स्वाक्षरी झाली. भारताचे वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी आज संध्याकाळी येथे ही घोषणा केली. मुक्त व्यापार कराराच्या दिशेने पडलेले आजचे पाऊल उभय देशांमधील मैत्रीचे आणि सामुदायिक समृद्धीचे नवे पर्व ठरणार आहे, अशी भावना गोयल यांनी भारतातील निवडक पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली. .गोयल आणि इस्राईलचे उद्योगमंत्री निर बरकत यांनी कराराच्या अटी-शर्तींवर स्वाक्षरी केली. भारताचे इस्राईलमधील राजदूत जे. पी. सिंग यांच्यासह भारतीय आणि इस्राईली उद्योजक, अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ याप्रसंगी उपस्थित होते. भारत-इस्राईल व्यापार शिखर परिषदेच्यानिमित्ताने गोयल तीन दिवसांच्या इस्राईल दौऱ्यावर आहेत..लियॉन युरिस यांच्या एक्झोडस या जगप्रसिद्ध कादंबरीचा संदर्भ देऊन पियुष गोयल यांनी आपल्या भाषणाची सुरूवात केली. या कादंबरीत इस्राईलचा राष्ट्र उभारणीचा संघर्ष चित्रित झाला आहे. वयाच्या तेराव्या वर्षी ही कादंबरी मी वाचली. तेव्हापासून इस्राईलच्या संघर्षाबद्दल माझ्या मनात आदर आहे. मात्र, या देशाला भेट देण्याची संधी त्यानंतर ४८ वर्षांनी आज आली, असा उल्लेख गोयल यांनी केला. गोयल यांच्या उस्फूर्त भाषणानंतर इस्राईली समुदायाने त्यांना उभे राहून मानवंदना दिली..एक वर्षाच्या अंतराने स्वतंत्र झालेल्या या दोन्ही देशांमध्ये (इस्राईलचे स्वातंत्र्य वर्ष १९४८) विविध स्तरांवर देवाणघेवाण आहे. मात्र, मुक्त व्यापार करार नाही. त्यादृष्टीने आजच्या घटनेला एेतिहासिक महत्व आहे. या कराराला प्रत्यक्ष रूप येण्यास काही कालावधी जावा लागेल. मात्र, त्यानंतर विविध क्षेत्रांमधील व्यापार-उद्योगाला कमालीची गती येईल, अशी अपेक्षा गोयल यांनी मांडली. "अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत इस्राईलशी मैत्रीपर्व सुरू झाले. या मैत्रीपर्वाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारकीर्दीत नवे पंख प्राप्त झाले आहेत," असे गोयल यांनी सांगितले. .Iran Israel News : इस्त्रायल- इराण संघर्षात आता डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इशारा, तेहरान रिकामे करा अन्यथा....मुक्त व्यापार करारामुळे काय होणार?१. उभय देशांमधील बाजारपेठ अधिक मोकळी होणार२. भारतीय शेतकऱ्यांच्या (विशेषतः आंबा-केळी-दूध उत्पादन) शेतमालाची निर्यात अधिक सोपी होणार३. भारतीय मच्छिमारांना बाजारपेठ उपलब्ध होणार४. भारतात इस्राईली गुंतवणूक आणि पर्यायाने नोकऱ्यांच्या संधी वाढणार५. सीमाशुल्क प्रक्रिया सुलभ होणार६. नाविन्यपूर्ण संकल्पना, संरक्षणासह अवकाश, एआय, क्वांटम कॉम्प्युटिंग (पुंज संगणकीय तंत्रज्ञान), सायबर सुरक्षा आदी क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचे आदानप्रदान होणार७. माहिती तंत्रज्ञान, पर्यटन, बीपीओ आदी सेवा क्षेत्राला चालना मिळणार८. कुशल आणि उच्च व्यावसायिक मनुष्यबळाला इस्राईलची बाजारपेठ उपलब्ध होणार९. स्टार्टअप, संशोधन आणि विकासाला चालना मिळणार१०. उभय देशांमधील नागरीकांमध्ये आदान-प्रदान वाढणार .महाराष्ट्राला महासंधीइस्राईलमध्ये मेट्रो सेवेचे जाळे उभे राहात आहे. इस्राईल सरकारने त्यासाठी साडे चार लाख कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध केला आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रात मेट्रोचे जाळे उभ्या करणाऱ्या कंपन्यांनी इस्राईलमध्ये मेट्रो बांधणीच्या कामात सहभाग घ्यावा, अशी तेथील सरकारची अपेक्षा आहे. "भारतीय कंपन्यांना ही मोठी संधी आहे. त्यादृष्टीनेही आजच्या बैठकांमध्ये चर्चा झाली," असे केंद्रीयमंत्री गोयल यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी, मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड, महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महामेट्रो कॉर्पोरेशन कंपन्यांना इस्राईलमध्ये विस्ताराची ही संधी म्हणून पाहिले जात आहे. .दिल्ली-मुंबईहून थेट विमानसेवाभारत-इस्राईलदरम्यान जानेवारी २०२६ पासून थेट विमानसेवा सुरू होणार असल्याची घोषणा केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांनी आज केली. पहिल्या टप्प्यात दिल्ली-तेल अवीव थेट हवाई सेवेद्वारे जोडले जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात भारताची आर्थिक राजधानी मुंबई आणि तेल अवीवदरम्यान थेट विमानसेवा सुरू होईल, असे त्यांनी सांगितले. .मुक्त व्यापार करार कोणासोबत?भारताचे तेरा देश, गटांसोबत मुक्त व्यापार अथवा व्यापक आर्थिक सहकार्याचे करार आहेत. त्यामध्ये आशियान, सिंगापूर, मलेशिया, थायलंड, जपान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, नेपाळ, भुतान, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमिराती, ऑस्टेलिया आणि युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन यांचा समावेश आहे. यामध्ये आता इस्राईलचाही समावेश होईल. .FAQs 1. भारत–इस्राईल मुक्त व्यापार करार म्हणजे काय? 👉 हा करार दोन्ही देशांतील व्यापार सुलभ करण्यासाठी असून कर, सीमाशुल्क व निर्बंध कमी करून उद्योग आणि निर्यात वाढवण्यावर भर देतो.2. या कराराचा भारताला नेमका काय फायदा होणार? 👉 भारतीय शेतमाल, आयटी सेवा, स्टार्टअप्स व कुशल मनुष्यबळाला इस्राईलमध्ये मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल आणि गुंतवणूक वाढेल.3. महाराष्ट्रासाठी हा करार कसा फायदेशीर ठरणार आहे? 👉 इस्राईलमधील मेट्रो प्रकल्पात महाराष्ट्रातील मेट्रो कंपन्यांना काम करण्याची संधी मिळणार असून पायाभूत सुविधा क्षेत्राला चालना मिळेल.4. थेट विमानसेवा कधीपासून सुरू होणार आहे? 👉 जानेवारी २०२६ पासून दिल्ली–तेल अवीव थेट उड्डाण सुरू होईल, नंतर मुंबई–तेल अवीव सेवा सुरू केली जाईल.5. या करारामुळे कोणत्या क्षेत्रांना थेट फायदा होईल? 👉 शेती, मच्छीमारी, आयटी, संरक्षण, अवकाश, एआय, पर्यटन, बीपीओ आणि स्टार्टअप क्षेत्रांना प्रामुख्याने फायदा होईल.6. भारताचे याआधी कोणत्या देशांसोबत असे करार आहेत? 👉 भारताचे आशियान, यूएई, जपान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन यांसह तेरा देश/गटांशी करार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.