भारत-इस्राईल व्यापार धोरणासाठी आजपासून तीन दिवस महत्वाचे! उद्योगमंत्री पियुष गोयल इस्राईल दौऱ्यावर

तेल अवीव (इस्राईल) - इस्राईल-पॅलेस्टाईन यांच्यातील ताजा हिंसक संघर्ष संपुष्टात येत असतानाच भारत-इस्राईल द्विपक्षीय व्यापाराला चालना देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. भारताचे वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल २० ते २२ नोव्हेंबरदरम्यान इस्राईल दौ करत आहेत..भारतीय व्यापार-उद्योग क्षेत्रातील साठ सदस्यांचे प्रतिनिधीमंडळ या दौऱ्यात सहभागी होत आहे. भारत-इस्राईल मुक्त व्यापार करारावरील (फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट-एफटीए) चर्चेत या दौऱ्यात अधिक प्रगती होईल, अशी अपेक्षा आहे.अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या आयातशुल्कानंतर भारत वेगवेगळ्या देशांशी करार करून व्यापार वाढविण्याच्या प्रयत्नात आहे. भारतावर पन्नास टक्के कर लादणाऱ्या ट्रम्प यांनी इस्त्राईलवर मात्र पंधरा टक्के इतकेच आयातशुल्क आकारले आहे..भारत-इस्राईल उद्योग-व्यापारी संबंध प्रामुख्याने लष्करी सामग्री, हिरे-दागिने, वैद्यकीय उपकरणे, औषधे, विशिष्ट रसायने, अभियांत्रिकी उत्पादने अशा मर्यादित क्षेत्रांत आहे. इस्राईल हा भारताचा मोठा संरक्षण सामग्री पुरवठादार आहे. मात्र उभय देशांमधील व्यापारामध्ये चढ-उतार राहिले आहेत.२०२२-२३ मध्ये दहा अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत पोहोचलेला उभय देशांमधील व्यापार मागच्या वर्षी साडेसहा अब्ज डॉलरपर्यंत घसरला. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री गोयल यांच्या दौऱ्याकडे उभय देशांमधील व्यापार वाढवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहे..इस्राईल 'स्टार्ट अप'ची राजधानी मानली जाते. भारतामध्ये सध्या एक लाख ऐंशी हजार स्टार्टअप आहेत. त्यापैकी सुमारे तीस हजार स्टार्टअप महाराष्ट्रात आहेत. गोयल यांच्या दौऱ्यात स्टार्टअपसंदर्भातील आदान-प्रदान अधिक सुलभ करण्याची प्रक्रिया गतिमान होईल, असे मानले जात आहे. त्यामुळेच गोयल यांच्या दौऱ्यात सीआयआय, फिक्की, असोचॅम आणि स्टार्टअप इंडियाचे प्रभावशाली प्रतिनिधीमंडळ सहभागी झाले आहे..गुंतवणूकदारांशी चर्चामंत्री गोयल इस्राईलमधील कृषी, समुद्राच्या पाण्याचे क्षाररहितीकरण आणि सांडपाणी प्रक्रिया, सायबर सुरक्षा, स्मार्ट मोबिलिटी, पायाभूत सुविधा इत्यादी क्षेत्रांतील आघाडीच्या कंपन्यांच्या वरिष्ठ नेतृत्वाच्या भेटी घेणार आहेत. तसेच प्रमुख इस्रायली गुंतवणूकदारांशी संवाद साधणार आहेत. यातील समुद्राच्या पाण्यापासून पिण्याचे पाणी तयार करण्याचा प्रकल्प मुंबईसाठी महत्त्वाचा आहे..'सीईओं'सोबत सत्रदौऱ्याचा भाग म्हणून मंत्री गोयल भारत–इस्राईल बिझनेस फोरममध्ये सहभागी होतील. या फोरममध्ये दोन्ही देशांतील प्रमुख औद्योगिक संस्था व व्यापारी प्रतिनिधी सहभागी असतील. उद्घाटन आणि समारोप सत्रे, तांत्रिक चर्चा तसेच व्यावसायिक बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार असून, व्यावसायिक भागीदारी वाढवणे, गुंतवणूक प्रोत्साहन देणे आणि प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये संयुक्त उपक्रम यावर या चर्चांचा भर असेल. याशिवाय, दोन्ही देशांतील सीईओंचा सहभाग असणाऱ्या 'सीईओज् फोरम'चे चौथे सत्रही दौऱ्याच्या निमित्ताने होत आहे..इस्राईल दौऱ्यात हे अपेक्षितदौऱ्यादरम्यान पीयूष गोयल यांच्या इस्राईलमधील वरिष्ठ नेतृत्वासोबत उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठकाइस्रायली उद्योगमंत्री निर बारकत यांच्यासह इतर काही मंत्र्यांशीही भेटीव्यापार व गुंतवणूक संबंध अधिक बळकट करणे, कृषी, पाणी, संरक्षण, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, जीवन विज्ञान, पायाभूत सुविधा, अॅडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर भर देण्याची अपेक्षा.दोन्ही देशांतील उद्योगांसह स्टार्ट-अप कंपन्यांमध्ये सहकार्याची नवीन संधी शोधण्यासाठी प्रयत्न.