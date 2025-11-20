देश

भारत-इस्राईल व्यापार धोरणासाठी आजपासून तीन दिवस महत्वाचे! उद्योगमंत्री पियुष गोयल इस्राईल दौऱ्यावर

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या आयातशुल्कानंतर भारत वेगवेगळ्या देशांशी करार करून व्यापार वाढविण्याच्या प्रयत्नात.
Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal and Israel's Minister of Economy Nir Barkat.jpg

Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal and Israel's Minister of Economy Nir Barkat.jpg

sakal

सम्राट फडणीस samrat.phadnis@esakal.com
Updated on

तेल अवीव (इस्राईल) - इस्राईल-पॅलेस्टाईन यांच्यातील ताजा हिंसक संघर्ष संपुष्टात येत असतानाच भारत-इस्राईल द्विपक्षीय व्यापाराला चालना देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. भारताचे वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल २० ते २२ नोव्हेंबरदरम्यान इस्राईल दौ करत आहेत.

Loading content, please wait...
India
Piyush Goyal
Business
tour
israel
Trader

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com