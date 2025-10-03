Cough Syrup Ban : कफ सिरप प्यायल्याने मध्यप्रदेश अन् राजस्थानमध्ये ११ बालकांचा मृत्यू; केंद्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय

Summaryछिंदवाडा जिल्ह्यात ९ बालकांचा मृत्यू झाला आहे.तपासात सिरपमध्ये DEG/Ethylene Glycol चे अंश आढळले नाहीत.केंद्राने तज्ञांची टीम स्थापन करून मृत्यूचे इतर कारणे शोधण्यास सुरुवात केली..मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये बंदी घातलेले कफ सिरप प्यायल्याने ११ बालकांचा मृत्यू झाल्यानंतर आता केंद्र सरकारने एक अडवायझरी जारी केली आहे. सरकारने असे म्हटले आहे की दोन वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना खोकला आणि कफ सिरप देऊ नये. आरोग्य सेवा महासंचालनालयाने (DGHS) बालरोग रुग्णांमध्ये कफ सिरपच्या वापराबद्दल एक सल्ला जारी केला आहे..सरकारने म्हटले आहे की, "दोन वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना खोकला आणि सर्दीची औषधे देऊ नयेत. साधारणपणे पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी त्यांची शिफारस केली जात नाही. कोणत्याही औषधाचा वापर काळजीपूर्वक क्लिनिकल मूल्यांकन, बारकाईने देखरेख आणि योग्य डोसचे काटेकोर पालन, किमान प्रभावी कालावधी आणि अनेक औषधांच्या मिश्रण टाळण्यावर आधारित असावा." याव्यतिरिक्त, डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या औषधांचे पालन करण्याची गरज आहे याबद्दल जनतेला जागरूक केले जाऊ शकते.".मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये बंदी घातलेल्या कफ सिरपचे सेवन केल्यामुळे एकूण ११ मुलांचा मृत्यू झाला आहे. यापैकी मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यात मृतांची संख्या नऊ झाली आहे.पण सुरुवातीच्या चाचण्यांमध्ये सिरपच्या नमुन्यांमध्ये डीईजी किंवा ईजीचे कोणतेही अंश आढळले नाहीत, जे मूत्रपिंडांवर परिणाम करू शकतात. .आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने शुक्रवारी सांगितले की, मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा येथे किमान नऊ मुलांच्या मृत्यूनंतर गोळा केलेल्या कफ सिरपच्या नमुन्यांमध्ये औषध नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कोणतीही अशुद्धता आढळली नाही, अगदी डायथिलीन ग्लायकोल (डीईजी) किंवा इथिलीन ग्लायकोल (ईजी) चे अंशही आढळले नाहीत, जे किडनीचे नुकसान करतात. मंत्रालयाने कफ सिरपबाबत स्पष्टीकरण जारी केले आहे, तर बहुविद्याशाखीय तज्ञांची एक टीम पाणी, कीटकांचे वाहक आणि श्वसन नमुन्यांसह मृत्यूच्या इतर सर्व संभाव्य कारणांची देखील चौकशी करत आहे. .एका अधिकृत निवेदनानुसार, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्था (एनआयव्ही), केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटना (सीडीएससीओ) आणि इतरांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली एक टीम स्थापन करण्यात आली आहे. संयुक्त पथकाने घटनास्थळी भेट दिली आणि राज्य अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून विविध नमुने गोळा केले आहेत. .FAQs प्रश्न 1: या प्रकरणात किती बालकांचा मृत्यू झाला? ➡️ एकूण ११ बालकांचा मृत्यू झाला असून त्यापैकी ९ छिंदवाडा जिल्ह्यातील आहेत.प्रश्न 2: सरकारने कोणती अडवायझरी दिली आहे? ➡️ दोन वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कफ सिरप देऊ नये, तसेच ५ वर्षांपेक्षा कमी वयात साधारणतः त्यांचा वापर टाळावा.प्रश्न 3: मृत्यूंना कोणता सिरप जबाबदार ठरवला जात आहे? ➡️ "कोल्ड्रिफ" आणि "नेस्टो DS" कफ सिरप संशयाच्या भोवऱ्यात असून त्यांची विक्री सध्या बंदी घालण्यात आली आहे.प्रश्न 4: सिरपमध्ये हानिकारक रसायन आढळले का? ➡️ नाही, प्राथमिक तपासात DEG/Ethylene Glycol चे अंश सापडले नाहीत.प्रश्न 5: पुढील तपास कोण करत आहे?➡️ NCDC, NIV, CDSCO यांसह तज्ञांची बहुविद्याशाखीय टीम तपास करत आहे.प्रश्न 6: पालकांनी काय काळजी घ्यावी? ➡️ मुलांना डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कफ सिरप किंवा थंडीची औषधे देऊ नयेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.