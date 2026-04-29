Kanha Tiger Reserve : जंगलाचा राजा 'कान्हा'मध्ये संकटात! जानेवारीपासून 25 वाघांनी गमावले प्राण, व्याघ्र प्रकल्पात नक्की काय घडतंय?

मांडला (मध्य प्रदेश) : मध्य प्रदेशातील कान्हा व्याघ्र प्रकल्पातील (केटीआर) सर्ही क्षेत्रात एका वाघाच्या बछड्याचा मृतदेह आढळला आहे. गेल्या पाच दिवसांतील ही तिसरी घटना (tiger cub death in Kanha Tiger Reserve) असून, यामुळे खळबळ उडाली आहे. राज्यात सात जानेवारीपासून आतापर्यंत २५ वाघांचा मृत्यू झाला असून, यात बछड्यांचाही समावेश आहे. .२०२२ च्या गणनेनुसार ७८५ वाघांसह मध्यप्रदेश देशात अव्वल स्थानी आहे. मात्र, दोन एप्रिलपासून आतापर्यंत दहा वाघांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे, चिंता वाढली आहे. शनिवारी संध्याकाळी एका बछड्याचा मृतदेह आढळला असून, तो शवविच्छेदनासाठी जबलपूरला पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती 'केटीआर'चे क्षेत्र संचालक रवींद्र मणी त्रिपाठी यांनी दिली..हे तिन्ही बछडे 'टी-१४१' या वाघिणीचे होते. यापूर्वी २१ एप्रिल रोजी एका बछड्याचा नैसर्गिक मृत्यू झाला होता, तर २३ एप्रिल रोजी दुसऱ्या बछड्याचा कुजलेल्या अवस्थेत मृतदेह सापडला होता..मध्य प्रदेशातील वाघांची संख्या(२०२२ च्या गणनेनुसार) - ७८५जानेवारीपासूनचे मृत्यू - २५एप्रिलमधील मृत्यू - १०.खेओनी अभयारण्य वाघांचे नवे माहेरघरइंदूर : एकेकाळी वाघांसाठी केवळ एक संक्रमण मार्ग (कॉरिडॉर) असणारे मध्य प्रदेशातील खेओनी वन्यजीव अभयारण्य आता या पट्टेदार वाघांचे कायमस्वरूपी निवासस्थान बनले आहे. संवर्धनाच्या प्रभावी प्रयत्नांमुळे या अभयारण्यात आता दहा वाघ आणि सहा बछड्यांसह एकूण १६ वाघांचा वावर आहे. गावकऱ्यांचे पुनर्वसन आणि शिकारी प्राण्यांच्या संख्येत झालेली वाढ यामुळे हे यश मिळाले असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. एकेकाळी बेकायदा वृक्षतोडीसाठी ओळखले जाणारे हे अभयारण्य आता राष्ट्रीय प्राण्यासाठी सुरक्षित आश्रयस्थान ठरले आहे..अभयारण्याचे अधीक्षक विकास माहोर यांनी 'पीटीआय'शी बोलताना सांगितले की, १३५ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेल्या या अधिवासात सध्या दहा वाघ-वाघिणी आणि सहा बछडे आहेत. काही वर्षांपूर्वी खेओनीमध्ये वाघ क्वचितच दिसायचे. एखादा वाघ कधीतरी दृष्टीस पडत असे. मात्र, आता उत्तम संरक्षण आणि सुरक्षित अधिवासामुळे त्यांची संख्या वाढली आहे.