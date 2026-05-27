India Ebola Research: इबोलाच्या नव्या विषाणूमुळे जागतिक चिंता वाढली; लस, निदान आणि संशोधनात भारत ठरू शकतो महत्त्वाचा आधार – सौम्या स्वामीनाथन

राष्ट्रीय वैद्यकीय संशोधन परिषदांसह (आयसीएमआर) लस आणि निदान यांसह इबोला आजाराच्या संदर्भातील संशोधनामध्ये भारत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, असा विश्वास जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मुख्य शास्त्रज्ञ सौम्या स्वामीनाथन यांनी व्यक्त केला..कांगो, युगांडा आणि दक्षिण सुदान या तीन देशांमध्ये इबोलाचा फैलाव आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने सार्वजनिक आरोग्यासमोरील चिंता असल्याचे जाहीर केले आहे. स्वामीनाथन यांनीही सध्याची परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहे. त्या म्हणाल्या, "सध्याच्या फैलावामध्ये.Ebola Alert in India: इबोला फैलावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा निर्णय; विमानतळांवर आफ्रिकन प्रवाशांसाठी कडक आरोग्य तपासणी लागू.इबोलाच्या विषाणूचा दुर्मीळ प्रकार आढळला आहे. सध्याच्या तंत्रज्ञानाला या विषाणूच्या संसर्गातून झालेली लागण लक्षात येत नाही. त्यामुळे निदान आणि उपचार यांमध्ये अडचणी येत आहेत.".की स्वामीनाथन म्हणाल्या, इबोलाच्या काही विषाणूंसाठी लशी आहेत. मात्र, सध्या बुंडीच्योग्यो या विषाणूमुळे फैलाव होत आहे. याआधीही त्याचा फैलाव झाला होता, मात्र निदान व उपचारांत अडचणी आल्या होत्या, जागतिक दर्जावरील उपचार प्रायोगिक तत्त्वावरच होत आहेत. आता जागतिक संस्था आणि भारतीय वैद्यकीय संस्थांच्या माध्यमातून वैद्यकीय उपचारांना वेग येऊ शकतो..Ebola Cases: कोरोना विसरा... आता भारताच्या दारात ‘इबोला’! बंगळूरमध्ये महिला विलगीकरणात, नागपूरमध्येही वाढली चिंता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.