भारत-मोरोक्को : टांजियरचा प्रवासी बनलेला दिल्लीचा काझी, इब्न बतूताने ७ शतकांपूर्वी जोडलेलं नातं

दिल्लीचा काझी बनून भारताच्या इतिहासात अजरामर झालेला इब्न बतूता सातशे वर्षांपूर्वी १३३३मध्ये अनेक महिने चालत होता. तो प्रवास करत हिंदुकुशाच्या खिंडीतून उतरून भारतात पोहोचला होता. १२ सप्टेंबर १३३३ रोजी सिंधू नदी ओलांडली होती. इब्न बतूता याचा जन्म मोरोक्कोच्या टांजियर शहरात झालेला. १३३३ ला भारतात आलेल्या इब्न बतूताने पुढच्या ७-८ वर्षात स्वत:चं वेगळं स्थान निर्माण केलं..एका प्रवाशाचा अभूतपूर्व प्रवासइब्न बतूता भारतात आला तेव्हा दिल्लीचा सुलतान मोहम्मद बिन तुघलक होता. अत्यंत श्रीमंत, विद्वान पण विचित्र स्वभावाच्या तुघलकाला विद्वानांचं त्यातही परदेशी विद्वानांचं आकर्षण होतं. इब्न बतूता दिल्लीत येताच त्याला स्वागत म्हणून सुलतानाने २ हजार आणि राहण्यासाठी सुसज्ज असं घर दिलं होतं. सुलतानाने त्याला थेट दिल्लीचा काझी म्हणजे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केलं. वर्षाकाठी त्याला पाच हजार रुपये, जमीन आणि त्याच्यासाठी असलेल्या सेवकांचा भत्ताही दिला..भारत-घाना : स्वातंत्र्याच्या आधीपासून घट्ट मैत्री, दुराव्यानंतर आजही जपलीय.काझी हे दिल्लीच्या सुलतानाच्या न्यायव्यवस्थेतलं सर्वोच्च पद एका मोरोक्कन माणसानं सांभाळलं होतं. मध्ययुगीन भारतातलं हे एक आगळं वेगळं उदाहरण आहे. इब्न बतूता फक्त एवढ्यावरच थांबला नाही. सुलतानाने त्याला चीनला दूत म्हणून पाठवायचा निर्णय घेतला. वास्को द गामा भारतात येण्याच्या दोन शतके आधी इब्न बतूता कालिकत बंदरातून चीनला निघाला होता. समुद्रातल्या वादळाची संकटं समोर होती. जहाजं बुडाली आणि तो किनाऱ्यावर अडकला. पण त्यानं भारत फिरून पाहिला, अनुभवला आणि ते अनुभव शब्दबद्ध केले..भारतातून परतताच इब्न बतूतानं रिहला म्हणजेच प्रवासवर्णन लिहिलं. चौदाव्या शतकात लिहिलेल हे भारताचं सर्वात विस्तृत असं परकीय वर्णन आहे. दिल्लीतली सुलतानाची राजवट, भारतयी बाजारपेठा, न्यायव्यवस्था, धार्मिक जीवन, समाजरचना याबाबत त्यात लिहिलं आहे. रिहला हे इतिहासकारांसाठी मोठा खजिना आहे..शतकानंतरही नातंमधल्या काळात मोरोक्कोवर फ्रान्सने ताबा मिळवला. वसाहतवादाच्या या विळख्यातून मोरोक्को १९५६ मध्ये मुक्त झाले. २० जून १९५६ ला स्वतंत्र झालेल्या मोरोक्कोला त्याचदिवशी भारताने मान्यता दिली. संयुक्त राष्ट्रातही भारताने पाठिंबा दिला. तर दुसऱ्या वर्षी १९५७ मध्ये राजनैतिक संबंध स्थापन केले..भारत - इथिओपिया : २ हजार वर्षांचे संबंध; अडुलिस बंदर, नेहरूंची साथ ते मोदींचा गौरव.१९९९च्या फेब्रुवारीत तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी मोरोक्कोला गेले. भारतीय पंतप्रधानांचा हा पहिलाच मोरोक्को दौरा होता. तर त्यानंतर मोरोक्कोचे पंतप्रधान अब्देर्रेहमान युसुफी भारत दौऱ्यावर आले. २००१ मध्य मोरोक्कोचे राजे महंमद सहावे यांनी गादीवर बसताच आशिया दौऱ्यात भारताची निवड केली. मोरोक्कोचा आशियातील भारत हा पहिला आणि नैसर्गिक भागिदार आहे..शेतीचं नातं — फॉस्फेट आणि अन्नसुरक्षामोरोक्कोकडे जगातील फॉस्फेटच्या ७० टक्के इतका साठा आहे. भारताच्या शेतीसाठी फॉस्फेट म्हणजे श्वास आहे. डीएपी खत, रासायनिक खते, पिकांची वाढ यासाठी फॉस्फेट उपयुक्त ठरतं. भारत जगातील सर्वात मोठ्या फॉस्फेट आयातदारांपैकी एक आहे मोरोक्कोची 'OCP ग्रुप' ही जगातील सर्वात मोठी फॉस्फेट निर्यातदार कंपनी आहे. मोरोक्कोच्या खाणींमध्ये जे खनिज उत्खनन होतं, ते भारतातील शेतकऱ्यांच्या शेताशी थेट जोडलेलं आहे..भारताचं 'अटलांटिक प्रवेशद्वार'मोरोक्को आफ्रिकेच्या वायव्य टोकावर असून एका बाजूला भूमध्य समुद्र आणि दुसऱ्या बाजूला अटलांटिक महासागर आहे. जिब्राल्टरची सामुद्रधुनी इथूनच युरोपला जोडते. मोरोक्कोकडे युरोपियन युनियन, अमेरिका आणि ५४ आफ्रिकन देशांशी मुक्त व्यापार करार आहेत. मोरोक्कोत पाय रोवणारा भारतीय उद्योजक एकाच वेळी युरोप आणि आफ्रिकेत प्रवेश मिळवू शकतो..भारतीय कंपन्यांसाठी मोरोक्को हे 'अटलांटिक गेटवे' बनू शकतं हे धोरणकर्त्यांना हळूहळू लक्षात येतंय. कासाब्लांका हे आफ्रिकेतील मोठ्या आर्थिक केंद्रांपैकी एक आहे. भारतीय कंपन्यांनी इथे फारसा जम बसवलेला नाही पण ती संधी मोठी आहे..योगापासून बॉलिवूडपर्यंतमोरोक्कोत आज भारतीय दूरचित्रवाणी मालिका आणि बॉलिवूड चित्रपट राष्ट्रीय वाहिन्यांवर दाखवले जातात. रबात, कासाब्लांका, मराकेश, तांजियर या शहरांमध्ये आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने भव्य सत्रांचे आयोजन केले जाते. दोन्ही देशांमध्ये २०१६ मध्ये सांस्कृतिक देवाणघेवाण करार झाला. आतापर्यंत ९०० हून अधिक मोरोक्कन नागरिकांनी भारताच्या ITEC कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण घेतलं आहे. आग्र्याच्या केंद्रीय हिंदी संस्थेत मोरोक्कन विद्यार्थी हिंदी शिकत आहेत. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये भारताच्या परराष्ट्र सचिव नीना मलहोत्रा रबातला गेल्या. त्यात ऊर्जा, व्यापार आणि तंत्रज्ञान या तीन क्षेत्रांत सहकार्य वाढवण्यासाठी चर्चा झाली..इब्न बतूताने सात शतकांपूर्वी ज्या भारताचं वर्णन 'रिहला'त केलं होतं. त्या भारताशी आज मोरोक्को तंत्रज्ञान, खनिजे, संस्कृती आणि समुद्री मैत्रीने जोडलं आहे. एका प्रवाशाने जोडलेलं हे नातं ७ शतकानंतरही कायम असून ते आणखी दृढ बनलं आहे.