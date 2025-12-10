देश

Gautam Adani : भारताच्या विकासाचा मार्ग निश्चित करायला हवा

जगभरातील राष्ट्रे केवळ स्वार्थाच्या आधारावर वागत आहेत आणि भारताने सध्याच्या काळात ऊर्जा पुरवणाऱ्या प्रणालींवर प्रभुत्व मिळवले पाहिजे.
धनबाद - ‘भारताच्या सार्वभौमत्वाचे अधिष्ठान हे जमिनीखालील संसाधनांवर प्रभुत्व मिळवण्यात आहे. ऊर्जा प्रणालीच्या क्षेत्रातही भारताने पुढे जाण्याची गरज आहे,’ असे अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांनी म्हटले आहे.

