काँग्रेस नेत्यानं म्हटलं, भारतालाही एका ज्यो बायडनची गरज

नवी दिल्ली- अमेरिकेत झालेल्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार ज्यो बायडन यांचा विजय झाला आहे. ज्यो बायडन अमेरिकेचे पुढील राष्ट्राध्यक्ष असतील. बायडन यांच्या विजयानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासह अनेक नेत्यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांनीही बायडन यांना शुभेच्छा देत उपहासात्मक भाष्य केले आहे. भारतालाही एका ज्यो बायडन यांची गरज आहे. अपेक्षा आहे की, 2024 मध्ये आम्हाला असाच एक नेता मिळेल.

दिग्विजय सिंह यांनी आपल्या टि्वटमध्ये म्हटले की, सर्व अमेरिकन मतदारांनी ज्यो बायडन यांना निवडून दिल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. बायडन हे अमेरिकन नागरिकांना एकत्रित करतील आणि आपल्या पूर्वसुरींप्रमाणे विभाजन करणार नाहीत.

Now we need a Joe Biden in India too!! Let’s hope we get one in 2024. It should be the effort of every Indian irrespective of party affiliation. The Divisive Forces in India have to be defeated. We are Indians First!!

