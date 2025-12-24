देश

New Delhi News : न्यूझीलंडचे सफरचंद, किवी, मध भारतात येणार; केंद्र सरकारकडून कोट्यावर आधारित शुल्कात सवलत जाहीर

न्यूझीलंडमधील सफरचंद, किवी आणि मनुका मध आदी कृषी उत्पादनांसाठी आता भारतीय बाजारपेठेची दारे खुली झाली आहेत.
नवी दिल्ली - न्यूझीलंडमधील सफरचंद, किवी आणि मनुका मध आदी कृषी उत्पादनांसाठी आता भारतीय बाजारपेठेची दारे खुली झाली आहेत. उभय देशांत आता मुक्त व्यापार करारावर शिक्कामोर्तब होणार असून त्यान्वये या उत्पादनांसाठी कोट्यावर आधारित आयातशुल्कामध्ये सूट देण्यात येईल. संयुक्त कृषी उत्पादकता परिषद (जेएपीसी) यावर बारकाईने लक्ष ठेवणार आहे.

