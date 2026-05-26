भारत-नायजेरिया : नेहरूंपासून मोदींपर्यंत, दोन बलाढ्य देशांचे मैत्रीचे संबंध

आशिया खंडातील भारत आणि आफ्रिकेत नायजेरिया हे दोन असे देश आहेत जिथं ब्रिटिशांची राजवट होती आणि दोन्ही देशात लोकसंख्याही जास्त आहे. बहुभाषिक, बहुधार्मिक आणि बहुवांशिक लोक या देशांमध्ये राहतात. स्वातंत्र्यानंतर दोन्ही देशांनी लोकशाही स्वीकारली. दोन्ही देशांच्या या समानतेमधून असे संबंध तयार झालेत जे आफ्रिकेतील सर्वात दृढ असे द्विपक्षीय संबंध म्हटलं तरी वावगं ठरू नये. How India and Nigeria built one of Africas strongest bilateral partnerships.स्वातंत्र्यापूर्वीच सुरू झालेली मैत्रीनायजेरिया १ ऑक्टोबर १९६० रोजी स्वतंत्र झाला. त्याआधीच १९५८ मध्ये भारतानं लागोसमध्ये राजनैतिक कार्यालय उघडलं होतं. केवळ राजशिष्टाचार म्हणून नव्हे तर नायजेरियाच्या स्वातंत्र्याआधीच त्या देशाच्या उभारणीत आपण भागिदार म्हणून सोबत असू अशी भूमिका भारताने घेतली होती..भारत- झांबिया : गांधींचा वारसा, कौंडांची मैत्री; दोन देशांनी स्थापन केलेली बँक.महात्मा गांधी यांच्या अहिंसेच्या तत्वाचा मोठा प्रभाव नायजेरियाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात दिसून येतो. नायजेरियन राष्ट्रवाद्यांनी अंहिसेच्या मार्गाने लढा दिला. नामदी अझिकिवे आणि पंडित नेहरू यांचंही स्वप्न एकच होतं. वसाहतीच्या राजवटीतून मुक्त व्हायचं आणि देशाला स्वतंत्र करायचं..नेहरूंपासून मोदींपर्यंतपंडित नेहरू हे सप्टेंबर १९६२ मध्ये नायजेरियाला गेले. नायजेरियाचे पहिले पंतप्रधान तफावा बालेवा यांच्याशी त्यांची भेट झाली. तेव्हा दोन्ही देशांनी एकत्र येत सांगितलं की, आपण 'ग्लोबल साउथ'चे नेतृत्व आहोत आणि आपण एकत्र बोलणं आवश्यक आहे. तेव्हापासून ते आजपर्यंत हे नातं कधीच बिघडलं नाही..भारत - इथिओपिया : २ हजार वर्षांचे संबंध; अडुलिस बंदर, नेहरूंची साथ ते मोदींचा गौरव.नायजेरियाचे राष्ट्राध्यक्ष दोनदा भारताच्या प्रजासत्ताक दिनासाठी मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थित होते. १९८३ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष शेहू शगारी आणि २००० मध्ये राष्ट्राध्यक्ष ओलुसेगुन ओबासांजो भारतात आले होते. तर २०२४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नायजेरियाला गेले.एखाद्या भारतीय पंतप्रधानाचा १७ वर्षांनंतरचा हा नायजेरिया दौरा होता. नायजेरियाने तेव्हा पंतप्रधान मोदींना त्यांच्या देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान 'ग्रँड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नायजर' प्रदान केला..लष्करी शाळांचं बांधकामनायजेरियाला स्वातंत्र्य मिळताच भारतानं त्यांच्या लष्कराची उभारणी केली. भारताने कदुना येथील 'नायजेरियन डिफेन्स अकादमी' आणि पोर्ट हार्कोर्ट येथील 'नेव्हल कॉलेज' स्थापन करण्यात थेट भूमिका निभावली. भारतीय लष्करी प्रशिक्षकांनी वर्षानुवर्षे तिथे काम केलं. पुढे याच संस्थांमधून नायजेरियाचे अनेक राष्ट्राध्यक्ष ओलुसेगुन ओबासांजो, इब्राहिम बाबांगिडा आणि मुहम्मदु बुहारी घडले. या तिघांनीही भारतीय संरक्षण महाविद्यालयात प्रशिक्षण घेतलं होतं. भारताचं या माध्यमातून दिलेलं योगदान हे थेट नायजेरियाच्या राज्यव्यवस्थेशी जोडलेलं आहे..बॉलिवूड आणि आरोग्य क्षेत्रराजकारण आणि लष्कराशिवाय बॉलिवूड आणि आरोग्य क्षेत्रातही भारतीयांनी नायजेरियात वेगळी ओळख निर्माण केलीय. स्वातंत्र्यानंतरच्या दशकांमध्ये उत्तर आणि पूर्व नायजेरियातील अनेक पिढ्या भारतीय शिक्षकांकडून शिकल्या. तसंच भारतीय डॉक्टरांनी त्यांच्यावर उपचार केले. भारतीय कापडाचे कारखाने नायजेरियात होते. बॉलिवूडचे चित्रपट नायजेरियात १९७०च्या दशकापासूनच लोकप्रिय होते. आमिर खान, शाहरुख खान यांच्या चाहत्यांची संख्याही तिथं मोठी आहे. सध्या नायजेरियात सुमारे ६०,००० भारतीय राहतात. संपूर्ण पश्चिम आफ्रिकेत सर्वात मोठा भारतीय समुदाय या देशात आहे..तेल आणि व्यापारनायजेरिया हा आफ्रिकेतील सर्वात मोठा तेल उत्पादक देश आहे. तो भारतासाठी कच्च्या तेलाचा एक महत्त्वाचा स्रोत आहे. नायजेरिया भारताला एकूण तेल आयातीपैकी साधारण ११ ते १२ टक्के कच्चे तेल पुरवतो. तर भारत नायजेरियाला औषधे, अभियांत्रिकी उपकरणे, वाहने, स्टील आणि कापड यांची निर्यात करतो. भारत हा नायजेरियाचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे आणि नायजेरिया हा आफ्रिकेत भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. टाटा, महिंद्रा, भारती एअरटेल, बजाज, किर्लोस्कर, गोदरेज यांसारख्या दोनशेहून अधिक भारतीय कंपन्या नायजेरियात कार्यरत आहेत. एकूण गुंतवणूक २७ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. भारतीय कंपन्या नायजेरियात त्यांच्या सरकारनंतर दुसऱ्या क्रमांकाच्या नियोक्त्या (नोकऱ्या देणारे) आहेत..भविष्याची दिशाभारत आणि नायजेरिया आता केवळ तेलावर अवलंबून नाहीत. संरक्षण, सायबर सुरक्षा, अवकाश तंत्रज्ञान आणि शेती यांमध्ये नवी भागीदारी आकार घेतेय. २०२२ मध्ये भारतीय नौदलाच्या 'आयएनएस तर्काश' या युद्धनौकेने गिनीच्या आखातात पहिली भारत-नायजेरिया संयुक्त समुद्री डाकू-विरोधी मोहीम राबवली. भारत आणि नायजेरिया या दोन बलाढ्य अशा लोकशाही, दोन मोठ्या अर्थव्यवस्था, दोन देश जे आज जागतिक व्यासपीठावर 'ग्लोबल साउथ'चा आवाज बनण्यासाठी एकत्र उभे आहेत. नेहरू आणि बालेवा यांनी लागोसमध्ये जे बीज पेरलं होतं त्याचं आज वटवृक्षात रूपांतर होतंय.