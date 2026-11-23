नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट कच्च्या तेलाच्या दरात वर्षभराच्या तुलनेत जवळपास दुपटीने वाढ झाल्याने भारताचे तेल आणि नैसर्गिक वायूचा निव्वळ आयात खर्च (इम्पोर्ट बिल) ऑक्टोबरमध्ये ६० टक्क्यांनी वाढून १६ अब्ज डॉलरवर पोहोचला. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण कक्षाने (पीपीएसी) जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.हा आयात खर्च ऑक्टोबर २०२५ मध्ये १० अब्ज डॉलर होता. कच्च्या तेलाच्या आयातीवरच भारताला १९.५ अब्ज डॉलर खर्च करावे लागले. वर्षभरापूर्वी हा खर्च १०.४ अब्ज डॉलर होता. विशेष म्हणजे कच्च्या तेलाच्या आयातीत केवळ ११ टक्क्यांची वाढ होऊन ती २.३३ कोटी टनांवर पोहोचली असतानाही आयात खर्चात मोठी वाढ झाली. .द्रवरूप नैसर्गिक वायूच्या (एलएनजी) आयातीवर १.३ अब्ज डॉलर खर्च झाले, तर पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीतून ६.३ अब्ज डॉलरचे उत्पन्न मिळाले. ऑक्टोबरमध्ये ब्रेंट कच्च्या तेलाचा सरासरी दर प्रतिबॅरल १२४.७७ डॉलर होता. सप्टेंबरमध्ये तो ११६.७७ डॉलर, तर ऑक्टोबर २०२५ मध्ये ६४.७५ डॉलर होता. भारतासाठी आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या बास्केटचा सरासरी दरही ऑक्टोबरमध्ये प्रति बॅरल ११९.९१ डॉलरवर पोहोचला..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...एलपीजी गॅसच्या वापरात घटदेशातील स्वयंपाकाच्या एलपीजी गॅसच्या वापरात घट नोंदविण्यात आली आहे. ऑक्टोबरमध्ये एलपीजीचा वापर १२.३ टक्क्यांनी, तर एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत १५.१ टक्क्यांनी कमी झाला.एक नोव्हेंबरला देशातील सक्रिय घरगुती एलपीजी ग्राहकांची संख्या ३२.६ कोटी होती. एक एप्रिलला ही संख्या ३३.४ कोटी होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.